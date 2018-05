Grozavia care atarna de un fir de par. Care le e planul

Ziare.

Amanarea pentru 30 mai nu e insa neaparat una tactica sau motivata de volumul mare de informatie. Din pacate nici pentru ca nu ar exista majoritate: se pare ca este configurata, dupa cum se lauda acelasi Liviu Dragnea in partid. O majoritate politica, dupa cum CCR este conform Constitutiei, organism politic.Greu spre imposibil este insa cu partea juridica., spun surse din CCR, dar corpul tehnic (doar nu va imaginati ca motiveaza Valer Dorneanu cu mintea si mana lui), in frunte cu magistratul asistent Karoly Benke, doctorandul lui Tudorel Toader, are deocmadata. Pur si simplu nu se poate, cu pastrarea unei minime aparente de legalitate.Stiu si judecatorii CCR ca o asemenea aberatie va face inconjurul lumii rapid si trebuie sa aiba macar o aparenta de legalitate imposibil de gasit pana acum, oricat si-au batut capul.Surse din CCR spun ca, atat din sistemul informatic cat si printurile, inainte ca judecatorii sa fi avut macar timp sa-l vada. Era, se pare, un raport care nu putea sa ajunga la o concluzie, adica nu reusea sa motiveze nemotivabilul.Si ceea ce inainte de sedinta din 10 mai era aproape imposibil, dupa pledoaria consilierei prezidentiale prof. univ. dr. Simina Tanasescu a devenit absolut imposibil. Intr-o prestatie impecabila, dna Tanasescu a desfiintat punct cu punct sustinerile dlui Toader, demonstrand ca nu e niciun conflict . Celor care doresc sa vada o prestatie impecabila le recomand aici o vizionare care merita.Umilinta ministrului a atins apogeul atunci cand dna Tanasescu a citat dintr- o opinie separata semnata de judecatorul constitutional Toader si in care sustinea fix pe dos fata de acum. Judecatoarea Mona Pivniceru a izbucnit in ras. In schimb, de pe fata lui Daniel Morar s-a sters zambetul satisfacut cu care l-a ascultat pe Tudorel Toader Din pledoaria ministrului Justitiei am inteles ca daca presedintele are drept de veto (ca nu e veto a explicat dna Tanasescu, dar folosesc materialul clientului) pe numirea /revocarea procurorilor sefi, rolul celorlalti actori ai procedurii, ministru si CSM , este anulat si exista riscul major de subordonare politica a parchetelor. Ca sa fie inlaturate riscurile, e nevoie ca veto sa aiba ministrul. Pe bune?!Oricum te-ai contorsiona, oricum ai incerca sa sucesti cuvintele, peste lectia de drept a profesoarei de drept constitutional Simina Tanasescu nu se poate trece daca vrei sa pastrezi o minima aparenta de legalitate.Va veti intreba, poate, de ce atata scremere cand sefa DNA intra in ultimul an de mandat , cetatea e asediata, legislatia macelarita, motoarele evident gripate, iar procesul de anihilare a legislatiei inainteaza viguros.Pentru Dragnea & Co nu persoana dnei Kovesi e importanta. Ea chiar le covine pentru ca au nevoie de un adversar si nici nu le prea place ca o revocare sa o victimizeze. DarMai tineti minte invatatura atribuita lui Dan Voiculescu din 2012?Au bagat la cap si aplica intocmai.O decizie de admitere l-ar scoate pe presedinte din joc si la revocarea procurorilor sefi, dupa ce la numire a fost restrans la un singur drept de veto tot prin decizia CCR, si ar scoate si CSM din joc si la numire, si la revocare, pentru ca prin veto-ul ministrului Justitiei avizul ulterior al CSM devine perfect inutil.DeciCe credeti ca vor face procurori-sefi pusi cu veto de ministrul Justitiei si revocabili prin veto al ministrului Justitiei? Ce faceau si, atunci cand Romania era considerata in afara standardelor UE. AdicaNiciun ziarist, niciun om politic din Opozite, niciun om de afaceri care incomodeaza vreun mafiot agreat de putere nu va mai fi in siguranta., s-a cam predat. Foarte multi judecatori marturisesc off the record ca de-abia asteapta noua lege ca sa iasa la pensie sa scape de teroarea mediatica, a noii sectii de ancheta , a unei raspunderi disciplinare si materiale tranformata in instrument de presiune, dupa cum remarca si Raportul GRECO.Dna Tarcea nu a binevoit sa vina la sedinta comisiei Iordache, unde sunt amputate codurile penale.Eu asa am auzit ca s-a intamplat. Si nici macar dna judecator Popescu nu mai face fata, dupe terfelirea suferita in sectia de judecatori a CSM, dominata de preotesele Antenei 3, Baltag si Oprina, si eminenta cenusie Savonea.Sa fie o intamplare ca Inspectia judiciara a declansat tocmai un control privind exclusiv dosarele de coruptie la curtile de apel si ICCJ, indiferent de stadiul lor? Acesta nu este o forma inacceptabila de presiune?In comisia Iordache, din partea ICCJ a venit dl judecator Dragomir, presedintele completului care a trimis spre rejudecare dosarul Cosma, care intr-un scurt discurs a transmis mai degraba un mesaj de capitulare., o rezistenta care este insa folosita mizerabil de reprezentatii Puterii ca argument pentru democratie. Democratie nu e sa bifezi, ci sa tii cont de argumentele profesionistilor.Veti spune ca ne vor salva sanctiunile externe. Cele ale UE, prin nou buget care leaga banii de statul de drept vor veni din 2021. Pana atunci, piatra pe piatra nu va mai ramane in justitia din Romania. Dar nici macar nu cred ca le pasa de sanctiuni.Cand auzi ministrul Justitiei afirmand in Parlament ca nu da doi bani pe Raportul GRECO , care ar fi doar consultativ si nici macar nu ar fi fost facut de cine stie ce profesionisti, devine destul de limpede cam cum se profileaza aceasta putere.Eu inteleg ca pentru dl Toader a fost un soc faptul ca expertii GRECO au demantelat pana in cele mai mici detalii, cu migala si precizia unei analize criminalistice, planul de distrugere a justitiei . Si pentru ca nu are contraargumente, dl Toader trimite in derizoiu GRECO, organismul geaman Comsiei de la Venetia, din care face parte."Raportorul GRECO, expertul GRECO, in mod categoric nu poate sa treaca peste vointa legiuitorului national, in acord cu CCR; care a stabilit ca este in acord cu Constitutia", spune dl Toader (oare cum il vor privi colegii de la Venetia dupa o asemenea sfidare?) . Asa e, cu conditia ca nici legiuitorul si CCR sa nu calce in picioare tratatele internationale la care Romania e parte si angajamentele facute de statul roman ca membru al unor organisme internationale precum Consiliul Europei si UE. Cand se intampla asta raportorul are nu dreptul, ci obligatia sa consemneze incalcarea. Acesta e rolul lui.GRECO l-a anuntat rapid pe ministru ca raportul e obligatoriu, nu consultativ, intr-un raspuns pentru Realitatea TV Stie probabil si ministrul ca, acolo unde am fost primiti inainte de UE. Adica o prabusire in anii 90.Acesta este planul lui Dragnea & Co pentru Romania, clar la lumina zilei deja. Si o etapa esentiala a lui s-ar putea consuma pe 30 mai, daca impotriva oricaror argumente juridice si constitutionale, CCR va condamna aceasta tara la o grozavie.