Guvernul a adoptat memorandumul pentru publicarea raportului GRECO, dar documentul ramane confidential

"S-a adoptat. In ceea ce priveste publicarea, tine de GRECO. Pana in momentul publicarii, raportul este confidential", sustine Nelu Barbu.Pe ordinea de zi a sedintei Guvernului figura Memorandumul cu tema: "Publicarea Raportului ad hoc privind Romania, adoptat in conformitate cu Regula 34 din Regulile de Procedura ale GRECO".Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat in urma cu o saptamana ca autoritatile romane au primit raportul ad-hoc adoptat recent de Grupul de State Impotriva Coruptiei (GRECO), care va fi tradus in limba romana si inaintat Guvernului pentru a autoriza publicarea. El afirma ca Guvernul, si nu ministrul Justitiei, autorizeaza publicarea Raportului GRECO si ca a semnat memorandumul adresat Executivului prin care se solicita autorizarea publicarii documentului.Grupul de State Impotriva Coruptiei (GRECO) a anuntat ca in cadrul reuniunii plenare din 19-23 martie a adoptat un nou raport privind reformele in domeniul justitiei din Romania si a invitat autoritatile romane sa autorizeze publicarea acestuia. Totodata, presedintele GRECO a fost insarcinat sa prezinte concluziile acestui raport autoritatilor romane, iar seful delegatiei Romaniei este chemat in urmatoarea reuniune plenara, din 18-22 iunie, sa prezinte in scris situatia reformelor justitiei din Romania, atat din punct de vedere institutional, cat si al dreptului si procedurii penale.Platforma Romania 100, dar si PNL i-au cerut ministrului Tudorel Toader sa publice imediat raportul GRECO cu privire la modificarile legilor justitiei.Delegatia GRECO a vizitat Romania in perioada 21 - 22 februarie ca parte a unei evaluari urgente ad-hoc vizand legislatia din domenul judiciar din perspectiva luptei anticoruptie si a conformarii Romaniei recomandarilor anterioare ale GRECO pe aceasta tema.Delegatia GRECO care s-a aflat la Bucuresti preciza, intr-un comunicat de presa, ca cei responsabili cu investigarea, urmarirea penala si judecarea infractiunilor de coruptie ar trebui sa beneficieze de independenta si autonomia corespunzatoare functiilor lor, inclusiv in cazul mecanismelor disciplinare. De asemenea, GRECO a recomandat autoritatilor sa solicite punctul de vedere al Comisiei de la Venetia cu privire la legislatia vizand reforma in Justitie.Intr-un raport adoptat in decembrie 2017, GRECO a stabilit ca progresele actuale ale Romaniei in ceea ce priveste implementarea recomandarilor in domeniul prevenirii coruptiei in randurile parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor este "total nesatisfacatoare". GRECO a solicitat imbunatatiri intr-un numar de domenii, inclusiv in procesul legislativ, care ar trebui sa fie mai transparent.De asemenea, raportul a subliniat necesitatea ca CSM si Inspectia Judiciara sa fie mai active in ceea ce priveste analiza, informarea si consilierea, iar CSM sa capete un rol mai mare in ceea ce priveste numirea si revocarea in functiile de procurori sefi.