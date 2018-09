Hackerul Guccifer, extradat in SUA dupa ce-si ispaseste pedeapsa la inchisoare in Romania

Ziare.

com

Extradarea efectiva va avea loc abia dupa ce va executa pedeapsa la care a fost condamnat in Romania. Solutia nu este definitiva si poate fi contestata in termen de cinci zile de la pronuntare.Curtea de Apel Alba Iulia s-a pronuntat, luni dupa-amiaza, cu privire la solicitarea formulata de autoritatile judiciare din SUA de extradare a aradeanului Marcel Lazar Lehel, hackerul cunoscut sub numele de Guccifer.Instanta a admis cererea, considerand ca au fost indeplinite conditiile extradarii, prevazute de Legea 302/2004 si de Tratatul de extradare dintre Romania si Statele Unite ale Americii."Admite cererea de extradare formulata de autoritatile judiciare din Statele Unite ale Americii inregistrata la Directia Drept International si Cooperare Judiciara din cadrul Ministerului Justitiei la data de 08.08.2018. Dispune extradarea cetateanului roman - persoana extradabila Lazar Marcel Lehel in vederea executarii pedepsei de 52 luni inchisoare cu deducerea perioadei executate in arest de la 01.09.2016 pana la 12.10.2016, aplicata prin sentinta penala emisa la data de 01.09.2016 de catre Tribunalul Statelor Unite - Districtul de Est Virginia- Sectia Alexandria", se arata in solutia judecatorilor.Instanta a constatat ca "persoana extradabila nu a renuntat la regula specialitatii prevazuta de art. 17 din Legea 111/15.05.2008 pentru ratificarea Tratatului de extradare dintre Romania si Statele Unite ale Americii IV".Judecatorii au dispus insa amanarea predarii aradeanului "pana la data punerii in libertate ca urmare a liberarii conditionate sau pana la executarea la termen a pedepsei de 7 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.1667/06.06.2014 a Tribunalului Bucuresti Sectia I penala".Fata de Marcel Lazar Lehel a fost instituita masura arestarii provizorii in vederea extradarii, in 5 septembrie fiind emis un mandat de arestare preventiva care, conform solutiei de luni, va intra in vigoare doar cand hackerul va fi eliberat din Penitenciarul Deva.Solutia nu este definitiva si poate fi contestata in termen de cinci zile de la pronuntare.Cu un an in urma, in 11 august 2017, Marcel Lazar Lehel, la acea data aflat in Penitenciarul Arad, a sunat din inchisoare la Fox News, spunand ca nu vrea sa fie trimis in SUA pentru a-si ispasi pedeapsa primita de la instantele americane.Fox News relatease ca hackerul a sunat de mai multe ori la producatorul executiv Pamela Browne, iar dupa ce si-a dat acordul pentru a fi inregistrat, el a spus ca are un nou termen in proces, la jumatatea lunii august, la Timisoara, si ca atunci va cere autoritatilor judiciare sa ii permita contopirea pedepselor si executarea lor in tara.In martie 2016, Guccifer a fost extradat in SUA, iar in luna mai el a pledat vinovat in fata magistratilor americani pentru acuzatii legate de accesul neautorizat in mai multe sisteme informatice. Marcel Lazar Lehel a sustinut in fata anchetatorilor americani ca a reusit inclusiv sa sparga serverul privat de e-mail al fostului secretar de stat Hillary Clinton. Acesta a descris e-mailul fostului secretar de stat ca fiind "o floare deschisa cu sute de foldere la indemana". Directorul FBI a dezmintit insa faptul ca Guccifer ar fi obtinut vreodata acces la e-mailurile cu informatii confidentiale ale democratei Clinton.Procurorii americani au sustinut ca hackerul roman a spart conturile de e-mail a peste 100 de persoane, in perioada 2012-2014. Printre politicienii americani vizati de hacker se numara fostul secretar de stat Colin Powell, mai multi membri ai familiei fostului presedinte George W. Bush, precum si Sidney Blumenthal.Instanta federala din Virginia care l-a judecat l-a condamnat la patru ani si patru luni de inchisoare, atat pentru ca a spart conturile de e-mail ale familiei Bush si ale altor personalitati, cat si pentru furt de identitate.In Romania, Guccifer fusese condamnat in 2014, la o pedeapsa de sapte ani de inchisoare cu executare, pentru ca a spart conturile de e-mail ale directorului SRI George Maior, ale europarlamentarului Corina Cretu si ale unor vedete. Decizia de condamnare a fost mentinuta in mai 2015 de Curtea de Apel Bucuresti.