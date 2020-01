Hosu (DIICOT), explicatii in cazul Tandarei: Fluctuatia de personal e cauza importanta in intarziere

Ziare.

"Referindu-ne la cazul Tandarei, termen rezonabil inseamna totusi mai putin decat perioada 2006-2019.In 2011, dosarul a fost restituit de catre instanta pentru inlaturarea unor deficiente in actul de sesizare. In 2012, a fost retrimisa cauza si a fost intocmit un alt act de sesizare de catre un alt procuror.Din 2012 pana in 2019 - decembrie, cred, dosarul a fost pe rolul instantei de judecata", a spus Giorgiana Hosu la interviul din fata comisiei de la Ministerul Justitiei.Hosu este actualul adjunct al DIICOT si a sustinut, vineri, interviul pentru a ocupa functia de procuror-sef.Procurorul a precizat ca, probabil si la instanta, a existat fluctuatie de personal, mai ales pentru ca, potrivit standardelor CEDO, daca un judecator iese la pensie, probele trebuie din nou administrate.In DIICOT sunt procurori vechi care, cu toata uzura pe care o da o structura specializata, rezista si sunt la fel de eficienti. E greu sa te prezinti in asa fel incat sa fie atractiv in acest moment", mai spune Hosu.Cei 25 de inculpati din dosarul Tandarei au fost achitati definitiv, in luna decembrie 2019, de Curtea de Apel Targu-Mures. Ancheta a fost deschisa dupa ce 160 de copii rromi au fost gasiti la cersit in Anglia, iar datele aratau ca cei mici au fost traficati de inculpati.Cazul a facut mare valva in 2010, cand peste 160 de copii de etnie rroma dusi la cersit in Marea Britanie au fost identificati de autoritatile judiciare romane si britanice, care au semnat un acord pentru constituirea unei echipe comune de investigatii pentru capturarea traficantilor, aceasta actiune derulandu-se la Tandarei, in Ialomita.In cadrul operatiunii numita "Europa" au fost efectuate zeci de perchezitii domiciliare, la care au participat si ofiteri din cadrul Metropolitan Police si specialisti Europol. Potrivit anchetatorilor, membrii gruparii infractionale organizate recrutau minori de etnie rroma, pe care ii treceau fraudulos frontiera spre Marea Britanie, unde ii exploatau, obligandu-i sa cerseasca sau sa comita infractiuni stradale.Tribunalul Harghita a dispus achitarea celor 25 de inculpati dupa ce faptele s-au prescris. In dosarul Tandarei au fost judecate 25 de persoane, iar procesul s-a incheiat dupa aproape 9 ani.DIICOT a declarat apel, iar Inspectia Judiciara s-a autosesizat dupa ce dosarul s-a incheiat dupa aproape 9 ani.