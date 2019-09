ICCJ respinge contestatia procurorului din Caracal care a instrumentat cazul Alexandrei: Ramane suspendat din functie

Ziare.

"Respinge, ca nefondata, contestatia formulata de Cristian Ovidiu Popescu impotriva Hotararii 7P din 1 august, pronuntata de Consiliul Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori in materie disciplinara in dosarul 13/P/2019. Definitiva", se precizeaza in minuta deciziei. Pe 1 august, Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a decis suspendarea din functie a procurorului Cristian Ovidiu Popescu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal pe perioada desfasurarii cercetarii disciplinare.Sectia a apreciat ca procedura disciplinara desfasurata la acest moment fata de procuror "este de natura sa aduca atingere prestigiului justitiei".Inspectia Judiciara preciza ca a dispus inceperea cercetarii disciplinare a procurorului Popescu pentru exercitarea functiei cu grava neglijenta."In motivarea inceperii cercetarii disciplinare, s-a retinut ca procurorul de caz, sesizat cu infractiunea de lipsire de libertate a unei minore si avand, ca atare, obligatia de a lua toate masurile pentru incetarea acestei stari, nu a consimtit la patrunderea, anterior orei 6,00 a zilei de 26 iulie 2019, in imobilul suspectului unde se presupunea ca se afla victima, ignorand prevederile art. 27 alin. (2) lit. b) din Constitutia Romaniei, raportat la art. 20 alin. (2) din Codul penal", anunta Inspectia Judiciara.Citeste si Procurorul din Caracal si trei politisti, pusi sub invinuire pentru abuz in serviciu (surse)