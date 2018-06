Ilegalitatile CCR au fost dovedite! Gasita vinovata. De patru ori

Ziare.

Hotararea 1 a fost emisa pentru a bloca publicarea opiniei separate a judecatoarei Livia Stanciu la Decizia 304/2017 si opinia concurenta a Liviei Stanciu la Decizia 392/2017. Instanta CAB obliga CCR nu numai sa anuleze Hotararea 1, ci si sa republice cele doua decizii si pe site-ul Curtii, si in Monitorul Oficial cu tot cu opiniile cenzurate.Decizia nr. 392 a solutionat exceptia ridicata de Bombonica Dragnea in chiar procesul care ar trebui sa ajunga astazi la verdictul in prima instnata. Livia Stanciu a explicat in acea opinie ca CCR comite un abuz atunci cand se transforma in legiuitor pozitiv si impune Parlamentului sa stabileaca un prag sub care fapta de abuz in serviciu sa nu mai fie infractiune.Iata vorbele scrise de Livia Stanciu care trebuiau blocate cu orice pret:Din punctul de vedere al dreptului,O judecatoare tanara si cu o atitudine care m-a impresionat in sala de judecata: politicoasa si modesta, rabdatoare si empatica, calitati adesea confundate in Romania cu slabiciunea, dar in spatele carora sta, iata, un profesionalism impecabil, verticalitate si un curaj demn de un inalt magistrat al Romaniei.Cat despre Elenina Nicut, ea este cosmarul Curtii Constitutionale, pe care o invinge pe linie de un an de zile. Ca urmare a demersurilor ei de inalt profesionalism,1. O instanta a Curtii de Apel Bucuresti a aratat anul trecut ca Hotararea 1 este de "o vadita nelegalitate" si enumera prevederile din Legea 47 si din Regulamentul CCR pe care le incalca aceasta. Mai mult decat atat, potrivit instantei CAB, prin Hotararea 1/2017, CCR incalca insasi Constitutia, mai precis art 31 din legea fundamentala.2.Tribunalul Municipiului Bucuresti a decis in prima instanta si apoi Curtea de Apel Bucuresti a stabilit prin hotarare definitiva ca CCR a incalcat dreptul constitutional la libera informare al unui cetatean roman. Mai precis, CCR a refuzat sa imi remita inregistrarea unei sedinte de judecata, legata tot de dosarul Bombonica Dragnea. Exista suspiciunea ca in cazul acelei decizii ar fi fost comis un fals pe care doar audierea inregistrarii il poate clarifica.Din acest motiv sau nu,4. TMB a stabilit ca CCR a incalcat dreptul constitutional la libera informare al Eleninei Nicut prin refuzul de a-i remite opiniile separate si concurente ale Liviei Stanciu in Decizile 304 si 392.5.Miercuri, 20 iunie, instanta CAB a stabilit ca Hotatarea 1 a CCR este ilegala si trebuie anulata.In cursul acestor procese, CCR a avut o conduita la fel de lamentabila ca aceea care a generat aceste cauze, invocand repetat o exceptie de neconstitutionalitate la Legea contenciosului administrativ. Adica CCR a pretins instantei de judecata sa ii trimita legea contenciosului pe care sa o hacuiasca dupa bunul plac astfel incat sa nu-i fie aplicabila.DeciReprezentanta CCR a avut ca singur argument: faptul ca nicio instanta de judecata nu are dreptul sa judece CCR nici macar sub aspectul actelor administrative. Adica argumentul dictaturii si dispretului fata de egalitate in fata legii, principiu constitutional.Aceasta lunga serie de ilegalitati ale CCR constatate de instantele de judecata arata pe de-o parte o reala emancipare a instantelor din Romania.Pe de alta parte, insa, daca la aceste abuzuri ale CCR instantele de judecata au putut sa ajunga si sa le sanctioneze,. Acele abzuri sistematic denuntate de Livia Stanciu in opinii separate si concurente care, din fericire, macar nu vor mai putea fi cenzurate.