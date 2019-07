In atentia procurorului general Bogdan Licu: Un cetatean roman e retinut ilegal de SS. Complicitate ierarhica la abuz in serviciu

Si daca acest precedent va fi validat, pasaportul oricarui roman poate fi retinut de SS, fara nicio explicatie si, cel mai grav, fara nicio cale de atac.

Este o situatie atat de abuziva incat nu are corespondent decat in timpul lui Ceausescu si totusi autoritatile competente, in frunte cu procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu, nu au nicio reactie.Ceatateanul roman se numeste Sorina Sacarin. A fost adoptata de familia Sacarin, cetateni americani de origine romana. Deci o adoptie internationala stabilita prin hotarare definitiva a instantei si reconfirmata prin hotararea definitiva care a respins ca indamisibila cererea de revizuire inaintata de procurorul general.Avand in vedere ca la preluarea Sorinei Sacarin de la asistentii matenali care au refuzat sa se conformeze hotararii definitive, procurorul Maria Piturca a avut o conduita care a atras multe comentarii, Sectia speciala pentru magistrati s-a autosesizat si a declansat urmarirea penala impotriva procuroarei, sub acuzatia de abuz in serviciu.In acest dosar, Sorina Sacarin nu are nicio calitate procesuala si poate fi cel mult persoana vatamata, avand in vedere ca dosarul are ca obiect o presupusa fapta de abuz in serviciu comisa de procuroare in momentul ridicarii copilului. Parintii Sorinei Sacarin sunt martori in acest dosar.Totodata, in mod inexplicabil sub aspectul competentei materiale si sub semnul nulitatii absolute tocmai din cauza acestei necompetente, SS ancheaza si un functionar al DGASPC in privinta unui presupus fals comis pe parcursul adoptiei, desi acel functionar nu are calitatea de magistrat, ceea ce ar fi atras competenta de investigare a SS. Iar procuroarea Piturca nu a avut nicio legatura cu adoptia in sine. Nici in acest dosar, sub semnul nulitatii, Sorina Sacarin nu are absolut nicio calitate (refuz sa dau crezare informatiei ca procurorul de caz o considera "obiect al infractiunii").Si totusi,Ce este pasaportul? Porivit art. 6 al Legii nr. 248/2005 , pasaportul este un document de calatorie. Deci, prin retinerea pasaportului, singurul document de calatorie in cazul minorilor, dreptul la libera circulatie in strainatate al copilului a fost restrictionat.Ce spune Legea nr 248/2005 despre aceasta restrictionare? Art 3:Din start trebuie spus ca: "Serviciul pasapoarte spune ca a fost retinut de SIIJ. Am cerut la SIIJ sa ne elibereze pasaportul sau sa ne explice macar temeiul retinerii. Nu am primit nici pasaportul, nici vreo explicatie", a declarat Ramona Sacarin pentru Ziare.com.DeciCazurile si conditiile prevazute de Legea 248 se refera la controlul judiciar care poate fi impus unui inculpat, control judiciar care poate contine interdictia parasirii teritoriul tarii. Dar controlul judiciar este o masura preventiva care se stabileste printr-o ordonanta a pocurorului. Ea trebuie comunicata inculpatului, pentru ca acesta sa stie durata si mai ales sa o poata ataca in instanta, care poate sa confirme sau, dimpotriva, sa infirme masura.Sorina Sacarin nu poate fi inculpata pentru ca are doar 8 ani, deci impotriva ei nu poate fi exercitat un control judiciar. IarDarDe ce a predat Directia de pasapoarte procurorului Iorga Moraru pasaportul Sorinei Sacarin? Este o discutie si aici, iar ezitarea acestei institutii de a spune din prima parintilor care este excplicatia pentru care nu le elibereaza documentul arata o oarecare nesiguranta.Singurul temei legal care putea fi cat de cat invocat Directiei de pasapoarte este art 170 al 1 din CPP potrivit caruia:Dar pentru ca pasaportul sa devina mijloc proba, trebuia ca el sa se incadreze in conditiile legale, adica, potrivit art 97 CPP:Ce relevanta de mijloc de proba poate avea pasaportul? Este fals? A fost folosit pentru comiterea unei infractiuni? Ce legatura are pasaportul copilei cu eventualul abuz in serviciu comis de procuroarea Piturca in momentul preluarii copilei?Dar si sa aiba o asemenea suspiciune, cat timp pasaportul nu are legatura in materialitatea lui cu infractiunea (amprente, urme de sange, diferite impresiuni, notite etc), chiar art 170 din CPP spune caAud de la Antena 3, aflata in legatura directa permanenta cu SS, ca dna Iorga Moraru ar cere parintilor sa discute cu Sorina Sacarin, precum si expertizarea psihologica a copilului. Lasand la o parte ca potrivit Ramonei Sacarin, copilul a fost deja expertizat de cateva ori si exista rapoarte oficiale in acest sens, nu vad temeiul in care dna Iorga Moraru emite aceste solicitari, cat timp de competenta domniei sale este doar eventualul abuz comis la preluarea copilului si in niciun caz adoptia cofirmata printr-o dubla hotarare judecatoreasca definitiva.Chiar daca ar exista suspiciunea unui fals pe parcursul adoptiei, anchetarea lui nu este de competenta SS, ci a parchetului teritorial. Dar si sa existe o ancheta pe aceasta tema, chiar a SS cu incalcarea competentei, ea nu are absolut nicio legatura cu pasaportul care a aparut la ani dupa presupusul fals.Nici macar in asteptarea raspunsului la cererea de revizuire depusa de procurorul general, nici in asteptarea raspunsului la solicitarea de ordonanta presedintiala (care ar urma sa se judece astazi si care dupa respingerea revizuirii a ramas fara obiect) aceasta masura preventiva complet neprocedurala nu avea nicio sustinere.Ramona Sacarin are o explicatie pentru aceasta restrictie:Procurorul general Licu, care s-a considerat obligat sa ceara revizuirea adoptiei, dupa ce aceasta a fost respinsa, este complet impasibl in fata unui abuz pentru care nimeni, absolut nimeni nu poate gasi o justificare.