In replica la declaratiile Cristinei Tarcea, Inspectia Judiciara sustine ca nu pune presiune pe judecatori

Ziare.

com

"Printre scopurile activitatii Inspectiei Judiciare este si acela al imbunatatirii performantei organizationale a instantelor si parchetelor si al aplicarii unitare a normelor procedurale, prin formularea de propuneri adecvate, pe baza datelor rezultate din verificarile efectuate si furnizarea unor informatii obiective institutiilor implicate in gestionarea sistemului judiciar.In aceste circumstante, incepand cu anul 2013, ca urmare a consultarii titularilor actiunii disciplinare, Inspectia Judiciara a efectuat an de an monitorizarea, la nivel national, privind situatia hotararilor judecatoresti pentru care a fost depasit termenul legal de redactare", a subliniat purtatorul de cuvant al Inspectiei Judiciare, Alin Bogdan Alexandru.De asemenea, sursa citata a mai subliniat ca verificarile pe care Inspectia Judiciara le efectueaza nu impun obligatii si termene de indeplinire a acestora."In cadrul verificarilor pe care le efectueaza, Inspectia Judiciara se rezuma la a constata situatii de fapt fara sa impuna, in niciun caz, obligatii si termene de indeplinire a acestora.Ca atare, nu se sustine afirmatia potrivit careia ar exista posibilitatea ca inspectorii judiciari, prin verificarile in materia respectarii termenului legal de redactare a hotararilor judecatoresti, sa puna presiune pe judecatori, o astfel de retorica fiind inacceptabila din punctul de vedere al Inspectiei Judiciare.In cvasitotalitatea cazurilor, intarzierile in redactarea hotararilor judecatoresti au cauze obiective, volumul ridicat de activitate al instantelor si gradul mare de complexitate a cauzelor fiind dominante", mai spune reprezentantul Inspectiei Judiciare. Sefa instantei supreme a dat ca un al doilea argument pentru solicitarea catre judecatorii din subordine sa redacteze motivarile restante pana la data de 1 septembrie faptul ca si Inspectia Judiciara a cerut tuturor instantelor din tara , inclusiv Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sa prezinte situatia hotararilor restante."Sa inteleg de aici ca Inspectia Judiciara a facut presiuni asupra judecatorilor? Exact acelasi lucru l-am facut si eu", a afirmat, marti, Cristina Tarcea.