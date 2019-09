In spatele caderii sefului DIICOT. "Sageata" Banila, papusari si vinovati

Ziare.

Dar solicitarea presedintelui, asa cum a fost facuta, este discutabila din cateva puncte de vedere.Propunerea a fost facuta de ministrul Tudorel Toader, care dorea sa scape de Daniel Horodniceanu. Fostul sef al DIICOT criticase deschis modificarea legilor justitiei.Felix Banila a fost livrat de Oana Schmidt Haineala (OSH), trecuta de la Iordache la Tudorel Toader (episod in sinuosul traseu de la Dan Nica, la Traian Basescu, la Liviu Dragnea si acum Klaus Iohannis). Dl Banila, la fel ca actualul judecator CCR Giani Stan, fost sef al SS, o creatie a dnei Haineala. Si dl Banila, si dl Stan provin de pe feuda lui OSH, Bacau. Deosebirea este ca daca Giani Stan a tradat-o pe OSH pana la urma, in cazul lui Felix Banila, OSH si-a inghitit creatia. Si voi reveni la asta.Dl Banila si dl Horodniceanu au fost singurii in competitie. Dl Banila a prezentat in dosarul de candidat, ca rechizitoriu reprezentativ, ancheta incendierii unor capite de fan. Audierea in CSM a fost lamentabil - comica, iar avizul a fost unul pozitiv la limita dat de CSM ca urmare a aranjamentelor lui Codrut Olaru, alt prieten apropiat al dnei Haineala.Pentru procurorii din DIICOT, perspectiva numirii dlui Banila a fost spectrul dezastrului. Si de aceea,Am fost cativa jurnalisti care i-am sustinut si i-am cerut presedintelui acelasi lucru.Dl Iohannis nu poate spune ca nu a stiut. A semnat decretul de numire impotriva tuturor argumentelor si stiind ca pune in fruntea DIICOT un incompetent. Ca servicii, ca neservicii, ca urma nu stiu cine ca a doua propunere, nu conteaza cine a incercat sa influenteze intr-un sens sau altul. Conteaza cine a semnat si ce stia cand a semnat.. O structura de-abia refacuta dupa alt episod sinistru, Alina Bica, a fost din nou lovita in plin. Multi procurori foarte buni au plecat. Intre ei Marian Delcea, anchetatorul cazului Lucan, care a si fost rapid ingropat, si Ina Popa, cea mai buna pe IT. Ioana Albani, o superprofesionista, a fost trasa pe linie moarta, in schimb a fost promovat procurorul Patuleanu, cel care lucreaza dosarul Caracal si pe care Daniel Horodniceanu urma sa-l dea afara.Structura DIICOT a fost lovita si la nivelul corpului politistilor judiciari, a fost desfintata munca investigatorilor financiari si multe altele.Cazul Caracal este, asadar, doar varful aisbergului de care s-a lovit DIICOT sub conducerea, de jure, a lui Felix Banila.In mod normal, cand vrea o demisie, presedintele cheama personajul in cauza si ii cere sa se retraga. Presiunea publica se justifica doar cand demisia nu apare.Nu am nici cea mai mica indoiala ca daca i se cerea, dl Banila nu opunea rezistenta. Asta cu atat mai mult cu cat, inteleg, de partea cealalta il asteapta propunerea de revocare din partea dnei Birchall, extrem de nemultumita de ancheta Caracal.Si atunci de ce a fost nevoie de solicitarea televizata?Probabil pentru caUn esec pentru ca nu s-a implicat de la inceput asa cum ar fi trebuit sa o faca in conformitate cu art 80 din Constitutie si Decizia CCR nr. 683/2012, a afirmat ca nu e treaba domniei sale, iar acum incearca sa recupereze prerogativa abandonata, dar nu reuseste sa livreze nimic pentru ca dna Dancila, pe care a desemnat-o, il sfideaza public si consultarile nu pot avea loc.3. Daca tot e vorba despre responsabilitati,Domnia sa este un sef slab, iar asta se plateste. Dar sefia de facto a DIICOT nu i-a apartinut niciodata. Ea a fost detinuta de Oana Haineala si Georgiana Hosu.Cele doua au decis si ca DIICOT sa se bage in cazul Caracal (Felix Banila era in concediu in Grecia) din care OSH incerca sa-si faca trambulina catre functia de procuror general. Au crezut, in nestiinta lor privind omorurile, ca va fi un caz simplu, de urias impact, care le va aduce lauri. Impactul a fost urias, mai putin laurii.A urmat lungul sir de enormitati si ancheta in loc sa fie un mare succes este o catastrofa. De fapt, singura parte buna a acestei anchete a fost munca exceptionala a Servicului Omoruri Bucuresti, echipa formata de comisarul sef Radu Gavris si condusa in teren de comisarul sef Florin Enita.Este ceea ce mi-au spus toate sursele din sistemul judicar ca o convigere unanima. Asa cum convingerea unanima este ca OSH a reusit sa aiba o influenta foarte puternica atat asupra ministrului Birchall, cat si a presedintelui Iohannis. O supravietuitoare remarcabila!Felix Banila sunt sigura ca va pleca rapid. Dar in spatele lui ramane o institutie distrusa, lasata pe mana artizanilor distrugerii, ramane eroarea neasumata a presedintelui Iohannis. Si