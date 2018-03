In spatele rejudecarii familiei Cosma. Mesajul

Ziare.

com

In primul rand, rejudecare nu inseamna achitare. Inseamna reluarea procesului. Nu neaparat de la zero, ci in limitele pe care le va indica motivarea instantei. Poate fi judecata de la zero sau pe un anumit palier.Sediul materiei este art 421 al 2 lit b din CPP : instanta de apel "desfiinteaza sentinta primei instante si dispune rejudecarea de catre instanta a carei hotarare a fost desfiintata pentru motivul ca judecarea cauzei la acea instanta a avut loc in lipsa unei parti nelegal citate sau care, legal citata, a fost in imposibilitate de a se prezenta si de a instiinta instanta despre aceasta imposibilitate, invocata de acea parte. Rejudecarea de catre instanta a carei hotarare a fost desfiintata se dispune si atunci cand exista vreunul dintre cazurile de nulitate absoluta, cu exceptia cazului de necompetenta, cand se dispune rejudecarea de catre instanta competenta".Iar nulitatile absolute sunt prevazute de art 281 CPP: "compunerea completului de judecata; competenta materiala si competenta personala a instantelor judecatoresti, atunci cand judecata a fost efectuata de o instanta inferioara celei legal competente; publicitatea sedintei de judecata; participarea procurorului, atunci cand participarea sa este obligatorie potrivit legii; prezenta suspectului sau a inculpatului, atunci cand participarea sa este obligatorie potrivit legii; asistarea de catre avocat a suspectului sau a inculpatului, precum si a celorlalte parti, atunci cand asistenta este obligatorie".Probatoriul poate sa fie foarte prost sau genial, nu conteaza intre motivele de rejudecare. Ele sunt imputabile cel mult primei instante care ar fi comis una dintre erorile prevazute de art 421 al 2 lit b CPP.Sigur ca fiind vorba despre o rejudecare se vor readministra probele, nu e nicio surpriza. Cum altfel sa se rejudece? Dar daca motivul desfiintarii hotararii primei instante ar fi tinut de calitatea probatoriului, de probe false, incomplete sau mai stiu eu cum, ne-am fi aflat in zona alin. 2 litera a din art 241, adica instanta de apel desfiinta hotararea primei instante, rejudeca si pronunta o condamnare sau o achitare.Apelul este o cale devolutiva, asta inseamna ca instanta de apel judeca de la zero. Cand ea nu judeca, ci decide rejudecare, inseamna ca instanta de apel considera ca prima hotarare nu ar fi incorecta, ci nelegala din motive prevazute de art 421. Si prima fiind nelegala, nu e posibila judecata in apel.Daca era o problema de probatiune, Completul 5 putea pronunta fara probleme achitarea. Au venit noi probe dupa ce intrasera in pronuntare? Repuneau pe rol si judecau si noile probe.Pe de alta parte, e foarte ciudat ca niciuna dintre parti nu a cerut rejudecarea. DNA a cerut majorari de pedeapsa, iar apararea a cerut achitari. Completul de 5 a admis ambele apeluri si a trimis la rejudecare.Eu astept motivarea ca sa vad ce erori ale completului de 3 al ICCJ a descoperit completul de 5. Si sper sincer ca ele sa fie foarte solide.Pentru ca decizia de astazi are un efect psihologic foarte important si ar putea avea urmari foarte grave. Pana cand va veni motivarea si lucrurile se vor mai clarifica, pentru cei care vor mai avea dorinta si rabdare sa se lamureasca,Si atunci e foarte posibil sa inceapa o harmalaie generalizata, in care va fi foarte greu de stabilit ce e fals si ce e corect, ce poate reprezenta o suspiciune de abuz si ce e minciuna pura. O harmalaie din care probabil magistratii vor fi tot mai tentati, omeneste, sa se retraga pentru a nu deveni tinte vii.