In tara lui Jean Chelba. E despre voi

"Chiar presupunand ca desemnarea unui judecator raportor intr-un complet de 5 judecatori nu a fost efectuata aleatoriu, neexistand alte dovezi ale lipsei de impartialitate a judecatorilor care alcatuiesc completul, nu rezulta incalcarea exigentelor art.6 din Conventie din acest punct de vedere".

De fiecare data cand veti spune ca batalia pentru justitie nu e despre voi, ca nu e treaba voastra, sa nu uitati ca oricand, voi, copiii vostri, sotii sau sotiile voastre, parintii, toti cei la care tineti pot sa fie oricand victimele ignorate, umilite si abandonate ale infractorilor stapani. Ca fiecare dintre voi veti putea capata crucea lui Jean Chelba si veti fi obligati sa o purtati pentru tot restul zilelor. Si atunci va deveni cumplit de despre voi, traitori pasivi in tara capturata si siluita de infractori. In tara in care Jean Chelba s-a prapadit asteptand doar dreptatea.

Veti spune ca vina e a justitiei, care se misca greu. A judecatorului Valeriu Terceanu , iesit la pensie in mijlocul procesului care a trebuit reluat de la capat. Dar oare de ce se misca greu justitia, de ce isi abandoneaza judecatorii procesele si meseria?Cand trebuie eliminat prejdiciul provocat de Tel Drum, termenul se da in 4 zile. Liviu Drangea isi alege judecatorii, si la CAB, se pare, si la ICCJ. Judecatorii care nu se supun sunt haituiti de Inspectia judiciara si de sectia pentru magistrati, sunt linsati public seara de seara de un cor politico-"jurnalistic" condus de tocmai ministrul Justitiei.Unii reusesc sa reziste, se lupta.Dar unii abandoneaza, aleg sa-si vada de viata si copii, nu intra in pielea de martiri pentru ca nu e in fisa postului. Nu sunt de felicitat, dar poate ca sunt de inteles.Poate ca Jean Chelba a avut noroc sa plece inainte de a vedea totul. De a vedea de exemplu cumAsa cum a apucat mama lui Bogdan Gigina sa vada, ci doar Codul rutier, care este doar HG. Si, zice CCR, HG-ul poate fi incalcat la liber, nu se pune.Tara in care a trait atat de putin Alexandru Chelba, tara din care a plecat cu atata durere si pentru care a luptat pana in ultima clipa Jean Chelba este o tara capturata de infractori.Sa luam exemplul completurilor de 5, incepand cu faptul ca insasi decizia CCR este o imensa ilegalitate cat timp completurile au fost declarate "nelegal constituite", iar Curtea Constitutionala nu are dreptul sa se pronunte asupra legalitatii, ci doar a constitutionalitatii. Cand CCR vorbeste de nelegalitate, ea uzurpa instantele de judecata si emite decizii abuzive.Acum se fac presiuni uriase pentru ca infractorii condamnati de completurile de 5 sa fie repusi in termene pentru a contesta hotararile pentru ca, vezi Doamne!, le-ar fi fost incalcate drepturile fundamentale.Dar iata ce spune insasi CEDO, gardianul absolut al drepturilor omului, intr-o decizie din 2015 Tsanova-Gecheva c. Bulgariei, nr.43800/12 Deci insasi CEDO arata ca hotararile de condamnare raman perfect valabile, dar nu si in tara capturata de infractori.. Nu 3 metri patrati, cum a stabilit CEDO, ci 4. Si pentru ca nu au stat in conditii peste normele europene au iesit din puscarii ca sa ucida, violeze, talhareasca din nou. 17 crime, 18 violuri, 148 de talharii au fost comise de beneficiarii recursului compensatoriu.Asta e tara lui Jean Chelba, tara pentru care Jean Chelba a luptat pana la ultima lui suflare cu speranta ca dreptatea va invinge. Dreptate pentru fiul lui, dar nu numai. Dreptate pentru toate victimele infractorilor care au devenit stapanii acestei tari. Si ea pare din ce in ce mai departe.