Inalta Curte decide ca dosarul in care Horia Simu si Serban Pop au fost condamnati definitiv sa fie rejudecat de la zero

Solicitarile avocatilor

Ziare.

com

In acest dosar, Horia Simu a fost condamnat definitiv la patru ani de inchisoare cu executare pentru cumparare de influenta, iar Serban Pop - la 5 ani de inchisoare pentru trafic de influenta. Sentinta definitiva a fost deja anulata in baza deciziei CCR privind completurile de 5 judecatori, iar acum a fost desfiintata si hotararea in prima instanta.Potrivit minutei de azi a instantei, decizia a fost luata cu majoritate din voturile celor 5 judecatori: "Desfiinteaza sentinta penala apelata si trimite cauza spre rejudecare Sectiei Penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Definitiva."A existat si o opinie separata, in sensul repunerii cauzei pe rol si suspendarii judecarii acesteia pana la solutionarea de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene a mai multor cauze care privesc deciziile CCR.Avocatii celor doi au solicitat, luni, instantei trimiterea dosarului spre rejudecare la Curtea de Apel Bucuresti, avand in vedere calitatea de avocat a lui Serban Pop. Solicitarea a fost facuta in baza deciziei CCR privind completurile specializate de 3 judecatori.Avocatii au mai cerut inclusiv anularea deciziilor definitive date in Camera Preliminara, faza in care se judeca legalitatea probelor si a rechizitoriului.Referitor la rejudecarea din faza camerei preliminare, procurorul DNA a spus ca nu e posibila, pentru ca nu exista o astfel de prevedere in lege: "."Anterior discutiei privind rejudecarea cauzei, completul de 5 judecatori a respins, in majoritate, o solicitare DNA de sesizare a Curtii de Justitie a UE.