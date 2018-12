Inalta Curte le raspunde inculpatilor care contesta completurile de 3 judecatori

Ziare.

Astfel, ICCJ s-a vazut nevoita sa dea un comunicat prin care sa precizeze ca aceste completuri au fost constitutite legal."Singurele dispozitii care reglementeaza constituirea completurilor de judecata, altele decat cele de 5 judecatori de la instanta suprema, sunt cele ale art. 52 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, republicata, potrivit carora colegiile de conducere stabilesc compunerea completurilor de judecata la inceputul anului, urmarind asigurarea continuitatii completului.La nivel infralegal, Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ acorda Colegiului de conducere competenta de a aproba compunerea completurilor de judecata ale sectiilor (art. 19 lit. a1), la propunerea presedintelui de sectie (art. 32), iar Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, de asemenea, stabileste in sarcina Colegiilor de conducere ale instantelor stabilirea compunerii completurilor (art. 19 lit. h), la propunerea presedintilor de sectii (art. 24 lit. b).", arata ICCJ pritr-un comunicat.Mai departe, Inalta Curte prezinta si Hotararea prin care a fost aprobata compunerea completurilor de 3 judecatori pentru anul 2018 si precizeaza ca "din considerente ce tin de protectia datelor cu caracter personal, pe site-ul instantei supreme nu pot fi prezentate documente care poarta semnatura emitentului"."Instanta suprema intelege demersurile partilor din dosare de a-si formula aparari si sustineri, dar aceste demersuri trebuie exercitate cu buna credinta, in conditiile in care orice afirmatie poate fi verificata prin confruntarea cu documentele existente in evidentele Inaltei Curti de Casatie si Justitie", conchide comunicatul.Precizarile ICCJ vin dupa ce inculpatii au inceput sa depuna plangeri penale prin care cer suspendarea completurilor de 3 judecatori, dupa modelul lui Liviu Dragnea, in cazul celor de 5 judecatori.Unul dintre acestia e milionarul Georgica Giurgiucanu, inculpat in dosarul Retrocedarilor de pe litoral, care sustine in plengere ca nu exista nicio hotarare de formare a completurilor de 3 judecatori.