Inalta Curte si-a stabilit completurile de cinci pentru anul 2020: Cine sunt judecatorii trasi la sorti

Foto: captura video Antena3

Ziare.

com

Evenimentul s-a desfasurat la sediul institutiei, in cadrul unei sedinte publice. Judecatorii desemnati sa faca parte din aceste completuri vor activa pe parcursul anului 2020.Dosarele anterioare in care a fost inceputa cercetarea judecatoreasca vor ramane la completurile desemnate in anul 2019.Noile completuri de 5 judecatori vor avea pe rol dosarele care intra in anul 2020, dar si pe cele ajunse la Instanta suprema in 2019, dar in care nu a fost inceputa cercetarea judecatoreasca, informeaza Agerpres Cele patru noi completuri de 5 judecatori vor fi alcatuite din:Cristian Marcu, Maricela Cobzariu, Ana Hermina Iancu, Constantin Epure, Iulian Dragomir.Francisca Maria Vasile, Rodica Cosma, Ioana Alina Ilie, Horia Valentin Selaru, Andrei Claudiu Rus.Veronica Nastasie, Corina Alina Corbu, Marian Buda, Minodora Condoiu, Mihaela Paraschiv.Luiza Maria Paun, Florentina Dinu, Veronica Danaila, Nina Ecaterina Grigoras, Mirela Visan.Inalta Curte de Casatie si Justitie este condusa in acest moment de presedintele Corina Alina Corbu si de videpresedintii Gabriela Elena Bogasiu (in materie civila) si Ilie Iulian Dragomir (in materie penala). Hotararea ICCJ nr. 232 din 16 decembrie 2019 prevede urmatoarele:"(1) In cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie functioneaza completuri de 5 judecatori, cu competenta de judecata prevazuta de lege.(2) La inceputul fiecarui an, la propunerea presedintelui sau a vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Colegiul de conducere aproba numarul si compunerea completurilor de 5 judecatori.(3) Completurile de 5 judecatori sunt prezidate de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, de unul dintre vicepresedinti sau de presedintii de sectie, atunci cand acestia au fost desemnati, prin tragere la sorti, sa faca parte din complet".(...)Potrivit sursei citate, s-a stabilit ca procedura trebuie sa se desfasoare in felul urmator:"(...)(2) Tragerea la sorti se realizeaza dupa convocarea tuturor judecatorilor in activitate din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie in scopul desfasurarii acestei proceduri; lipsa unuia sau mai multor judecatori convocati nu impiedica desfasurarea procedurii; la sedinta publica in care are loc tragerea la sorti poate participa orice persoana interesata. (...)(4) Tragerea la sorti se inregistreaza audiovideo.(5) Tragerea la sorti se va realiza dintre toti judecatorii in functie ai sectiei/sectiilor respective.(6) Decanul de varsta al judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie va verifica prin citire, in prezenta celorlalti judecatori, numele judecatorilor inscrisi pe bilete in vederea tragerii la sorti si va proceda la introducerea acestora in dispozitive (bile) identice, care sa asigure secretul numelui.(7) Dispozitivele mentionate la alin. 6 vor fi introduse in urne separate corespunzatoare completurilor in materie penala, respectiv in alte materii decat cea penala; bilele cu numele presedintelui si ale vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie vor fi introduse in urna corespunzatoare sectiei din care provin.(8) Presedintele sau, in lipsa acestuia, unul dintre cei 2 vicepresedinti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie va extrage numarul de judecatori necesar in vederea compunerii tuturor completurilor de 5 judecatori.(...)(10) Rezultatele tragerii la sorti se consemneaza intr-un proces-verbal"Tragerea la sorti a completurilor de cinci a constituit subiectul unui urias scandal anul trecut, cand modul de constituire al acestora a fost contestat la CCR de premierul Viorica Dancila, in urma presiunilor si declaratiilor publice ale lui Liviu Dragnea.Ca urmare, judecatorii constitutionali au decis, prin votul majoritatii, ca toate completurile de 5 de la Inalta Curte au fost constituite ilegal, prin incalcarea legii 304/2014, care prevede ca toti cei 5 judecatori trebuie trasi la sorti, in timp ce Inalta Curte stabilise ca sunt alesi astfel doar 4, iar presedintele si vicepresedintele erau considerati membri de drept, fiecare intr-un complet.C.B.