Inca o instanta din Romania sesiseaza Curtea de Justitie a UE pentru a stabili rolul MCV si situatia Sectiei de investigare a magistratilor

Care sunt intrebarile

Cerintele formulate in rapoartele intocmite in cadrul acestui mecanism au caracter obligatoriu pentru statul roman?

Cauza a fost suspendata

Ziare.

com

Care este caracterul recomandarilor MCV? Sunt obligatorii pentru Romania? Principiul independentei magistratilor este lezat prin infiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie? - la aceste intrebari va trebui sa raspunda CJUE.Instanta de la Pitesti a decis ca CJUE trebuie sa pronunte o decizie in procedura accelerata.Pe de alta parte, tot astazi, Curtea de Apel Pitesti a sesizat Curtea Constitutionala cu mai multe articole prin care s-a modificat recent Legea de organizare judiciara. Este vorba de prevederile in baza carora functioneaza Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie.Este a doua instanta din Romania care sesizeaza CJUE in problema recomandarilor MCV. Prima decizie a fost data de Tribunalul Olt, iar intrebarile au ajuns deja la instanta europeana.Aceasta a doua solicitare a fost admisa azi intr-un proces in care doua asociatii de magistrati, Forumul Judecatorilor din Romania si Miscarea pentru Apararea Statului Magistratului, dar si procurorul Bogdan Pirlog se judecau cu Consiliul Superior al Magistraturii. Obiectul procesului era anularea Regulamentului de numire a procurorilor si a sefilor Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie.In acest caz, sefa CSM, Lia Savonea, a cerut stramutarea dosarului, dar solicitarea acesteia nu a fost judecata."Admite cererea asociatiilor reclamante privind sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene cu cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare (in procedura accelerata) ", este minuta Curtii de Apel Pitesti.In temeiul articolului 267 TFUE, instanta a sesizat Curtea de Justitie a Uniunii Europene cu cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare (in procedura accelerata), cu privire la urmatoarele intrebari:1. Mecanismul de cooperare si de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, trebuie considerat un act adoptat de o institutie a Uniunii Europene, in sensul articolului 267 TFUE, care poate fi supus interpretarii Curtii de Justitie a Uniunii Europene?2. Continutul, caracterul si intinderea temporala a Mecanismului de Cooperare si de Verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, se circumscriu prevederilor Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005?3. Articolul 2 corelat si cu art. 4 al. 3 din Tratatul privind Uniunea Europeana trebuie interpretate in sensul ca in cadrul, instituit potrivit Deciziei nr.2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006?4. Art.2 din Tratatul privind Uniunea Europeana, in special necesitatea respectarii valorilor statului de drept,in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin posibilitatea exercitarii, in mod indirect, a unor presiuni asupra magistratilor?5. Principiul independentei judecatorilor, consacrat de articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE si de articolul 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, astfel cum a fost interpretat prin jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene (Marea Camera, hotararea din 27 februarie 2018, Associacao Sindical dos Juizes Portugueses, C-64/16),, modalitatea de exercitare a activitatii in cadrul ei, modul in care este stabilita competenta in corelatie cu numarul redus de posturi al acestei Sectii?"Suspenda judecarea cauzei, in temeiul art. 412 alin. 1 pct. 7 Cod de Procedura Civila.Cu drept de recurs, ce se va putea exercitat astfel: in 48 de ore de la pronuntare, pentru respingerea solicitarii de sesizare a CCR cu exceptia de neconstitutionalitate a OUG 98/2018; in termen de 5 zile de la comunicare, pentru respingerea cererii de suspendare a executarii actelor contestate; pe toata perioada suspendarii cauzei, in ceea ce priveste aceasta masura; odata cu fondul, pentru celelalte dispozitii.Recursul se va depune la Curtea de Apel Pitesti", este restul minutei.