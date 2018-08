Inca un dosar de la Colectiv ajunge pe masa judecatorilor: Acuzatii de ucidere si vatamare din culpa

Ziare.

Marian Moise, unul dintre cei doi pirotehnisti care au montat artificiile in clubul Colectiv, a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa, in forma agravata, vatamare corporala din culpa, in forma agravata, si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.Artificierul Viorel Zaharia, patronii clubului, George Alin Anastasescu, Paul Catalin Gancea si Costin Mincu, dar si patroana firmei care a livrat artificiile, Daniela Nita si artificierul Viorel Zaharia au fost trimisi in judecata pentru vatamare corporala din culpa, avand ca urmare ranirea a 44 de persoane, intr-un dosar disjuns din Dosarul Colectiv, vizand ranirea a 44 de persoane, a anuntat marti Parchetul General.Conform procurorilor, in 30 octombrie 2015, in calitate de pirotehnist autorizat, angajat la S.C. Golden Ideas Fireworks Artists S.R.L., Marian Moise a instalat efecte pirotehnice (foc de artificii) in incinta Clubului Colectiv din Bucuresti, unde urma sa se desfasoare un concert al trupei "Goodbye to Gravity", fara a respecta masurile de siguranta si prevederile legale in acest sens. Ulterior, in timpul concertului care s-a desfasurat in aceeasi zi, a actionat mecanismul de declansare al efectelor pirotehnice (foc de artificii), fapt care a condus la izbucnirea unui incendiu ce a avut drept consecinta decesul a 64 persoane. Totodata, impreuna cu inculpatul Viorel Zaharia, acesta a utilizat articole pirotehnice pentru exterior intr-un spatiu necorespunzator si nu a luat masuri de protejare a persoanelor, bunurilor materiale si mediului.In ceea ce-i priveste pe George Alin Anastasescu, Paul Catalin Gancea si Costin Mincu, procurorii spun ca, in calitate de administratori ai clubului SC Colectiv Club SRL, acestia, in conditiile in care spatiul nu era prevazut cu mai multe cai de evacuare in caz de urgenta, precum si desfasurarea unui spectacol pirotehnic in incinta acoperita a clubului, in conditiile amenajarilor interioare improprii unor astfel de activitati, caracterizate prin existenta unor materiale usor inflamabile, montate cu incalcarea dispozitiilor legale, cu scopul de a evita costuri suplimentare, consecinta fiind producerea incendiului si vatamarea corporala a 44 persoane.De asemenea, procurorii spun ca ca, in calitate de administrator al S.C. Golden Ideas Fireworks Artists S.R.L., Daniela Ioana Nita a procurat de la o societate din Bulgaria produse pirotehnice denumite "fantana de scena", neinsotite de fise tehnice, care, in conformitate cu instructiunile de utilizare redate in limba bulgara pe eticheta fiecarui produs, dar netraduse, puteau fi utilizate doar in spatiu deschis si amplasate in pozitie verticala, pe un suport stabil si plat. Fara efectuarea vreunui instructaj privind modul de folosire al produselor pirotehnice, Nita i-a insarcinat pe pirotehnistii Marian Moise si Viorel Zaharia sa monteze si sa actioneze elementele pirotehnice intr-un spatiu inchis, respectiv Clubul Colectiv, stiind ca la evenimentul organizat va participa un numar mare de persoane,.Parchetul mai precizeaza ca in acest dosar s-au constituit parti civile numeroase persoane fizice, dar si unitati spitalicesti si alte institutii publice.Dosarul a fost trimis spre solutionare Judecatoriei Sector 4.