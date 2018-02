Initiativa Romania a trimis la Comisia Europeana un raport de avertizare pe Legile Justitiei. Iata ce cere

Ziare.

com

Raportul priveste evenimentele care au avut loc in Romania in ultimul an: "cronologia evenimentelor, fapte si actiuni ale Guvernului si majoritatii parlamentare, principalele modificari la Legile Justitiei si Codurile Penale si consecintele negative ale acestora asupra statului de drept, luptei impotriva coruptiei si independentei Justitiei", potrivit unui comunicat de presa remisInitiativa Romania le solicita eruoparlamentarilor ca pe parcursul dezbaterilor de miercuri, dar si dupa aceea:"1. Sa ceara Comisarului pentru Justitie, Dna Věra Jourova, si Comisiei Europene sesizarea Comisiei Europene pentru Democratie prin Lege (Comisia de la Venetia) a Consiliului Europei pentru o opinie privind2. Sa ceara autoritatilor romane sa inceteze imediat adoptarea modificarilor legislative sau sa o amane pana la momentul in care Comisia de la Venetia va exprima o opinie juridica in legatura cu acestea;3. Sa ceara Comisiei Europene sa".Reprezentantii miscarii civice spun ca motivele pentru care au intocmit acest raport sunt:, "care au dovedit ca vor sa faca parte dintr-o tara democratica, membra a Uniunii Europene, in care statul de drept, libertatile individuale, integritatea, responsabilitatea si transparenta sunt pe deplin respectate", dar si, care trebuie "sa asigure o dezbatere publica transparenta si inclusiva asupra propunerilor de modificare a Legilor Justitiei si a Codurilor Penale, fapt ce nu a fost posibil pana in prezent".Miscarea civica mai precizeaza ca reformele votate sau propuse de autoritatile romane deschid calea catre hartuirea politica a magistratilor si subordonarea politica a justitiei, slabesc instrumentele de investigare a criminalitatii si prevederile legale privind infractiunile grave, incalca criteriile de referinta ale MCV-ului - parte integranta a Tratatului de Aderare a Romaniei la UE - si adancesc criza democratiei liberale si a standardelor statului de drept din Europa de Est.A.D.