Inlocuitoarea Vioricai Dancila la Bruxelles i-a cerut socoteala presedintelui Parlamentului European pentru "lista lui Gadea"

"Agenda discutiilor s-a concentrat pe doua subiecte importante. Primul subiect s-a referit la limitele exercitarii coerente si corecte a atributiilor institutiilor nationale si europene in scopul promovarii si perpetuarii valorilor democratiei sidecat organele judiciare nationale competente.S-a atins subiectul situatiei create in Romania prin. Deputatul european Gabriela Zoana si-a aratat ingrijorarea si a aratat ca", se arata intr-un comunicat remis de biroul Gabrielei Zoana redactiei Ziare.com."Presedintele Parlamentului European si-a pastrat neutralitatea, fiind de acord cu respectarea suveranitatii fiecarui stat membru.", a mai spus Gabriela Zoana Nu in ultimul rand, eurodeputatul PSD a mai vorbit cu seful PE si despre viitorul agriculturii europene, se arata in acelasi comunicat.Citeste si:In urma cu o saptamana, premierul Viorica Dancila i-a adresat o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, cerandu-i clarificari cu privire la documentul aparut in presa si atribuit Comisiei Europene, prin care erau solicitate detalii cu privire la cauze penale vizandu-i pe George Becali, Adrian Nastase, Serban Alexandru Bradisteanu, George Copos, Tudor Alexandru Chiuariu, Ion Dumitru, Decebal Traian Remes, Catalin Voicu, Dan Voiculescu.Ea i-a adresat presedintelui CE "rugamintea de a clarifica aspectele de fapt si de drept cu privire la documentul in cauza"."Este esential pentru colaborarea noastra institutionala si pentru consolidarea functionarii justitiei in Romania sa lamurim daca documentul atribuit Comisiei Europene este unul autentic, asumat institutional, si daca este singurul document de acest fel, de natura sa aduca ingerinte in functionarea justitiei si separatia puterilor in stat", argumenteaza premierul.Si presedintele Klaus Iohannis a declarat, vinerea trecuta, la Bruxelles, ca a discutat acest subiect cu presedintele Comisiei Europene (CE), Jean Claude Juncker si ca i-a spus inaltului oficial european ca este o preocupare legitima din partea opiniei publice si opiniei politice din Romania si l-a rugat ca la nivelul CE sa trateze chestiunea exhaustiv si sa vina cu niste raspunsuri pertinente.