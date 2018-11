INM demonteaza manipularea Antena3: Livia Stanciu nu a fost data afara! Detalii nespuse despre misteriosul caz Gutau

Istoria cazului Gutau

, se arata intr-un comunicat al INM Avizul se cere de la CSM, care, ca urmare a retragerii Liviei Stanciu, nici macar nu a ajuns asadar sa mai discute despre continuarea activitatii fostei sefe a ICCJ la INM, cu atat mai putin sa refuze.Stirea privind "darea afara" a Liviei Stanciu a fost difuzata miercuri seara de Antena3, post TV care punea asa-zisa concediere pe seama cazului Gutau:Informatia in forma furnizata de Antena3 nici macar nu avea cum sa fie corecta, avand in vedere ca, adica recursul.Potivit CEDO, o decizie definitiva de condamnare nu poate fi pronuntata, dupa achitare in instantele inferioare, decat cu readministrarea probelor.Pentru a respecta aceasta neregula legislativa, imputata de CEDO Romaniei si in alte dosare, noul Cod de Procedura Penala a redus numarul cailor ordinare de atac la una care este devolutiva, adica presupune readministrarea tutoror probelor.In vechiul Cod, caile ordinare de atac erau doua, doar prima devolutiva, cea de-a doua presupunand strict verificarea probelor deja administrate de instantele inferioare si audierea inculpatilor.Cazul Gutau ramane unul extrem de controversat.In 2010, primarul din Ramnicu Valcea a fost condamnat definitiv pentru luare de mita de un complet ICCJ condus de Hermina Iancu, care a si facut opinie separata in sensul achitarii, si din care au facut parte judecatorii Livia Stanciu si Vasile Alicsandi, care s-au pronuntat pentru condamnare.Vasile Alicsandri a decedat intre timp, in iulie 2012, in urma unei boli fulgeratoare.Proba considerata esentiala in dosarul Gutau este o inregistrare video, realizata de Parchet, in care primarul gesticuleaza intr-un sens considerat de judecatori drept o acceptare a mitei si aceasta proba a fost vizionata direct de ultima instanta.Dupa ce condamnarea lui Mircia Gutau a fost revizuita ca urmare a deciziei CEDO, la rejudecare fostul primar a fost achitat de un complet din care faceau parte Rodica Cosma (considerata o apropiata a Herminei Iancu, care facuse opinie separata la prima condamnare), Simona Nenita (sotia avocatului lui Catalin Voicu) si Anca Alexandrescu.Ceea ce nu s-a spus, de asemenea, este ca. In 2014 a primit de la Curtea de Apel Craiova doi ani si sase luni de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu. Nu a executat-o efectiv si a ramas in libertate pentru ca, la contopirea pedepselor, instanta a constatat ca executase pedeapsa rezultanta dupa condamnarea din 2010.