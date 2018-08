Inspectia Judiciara, acuzata ca alimenteaza speculatii dupa ce a anuntat ca mii de magistrati au avut dosare la DNA. Explicatia e in lege

Ziare.

"In cursul zilei, Directia Nationala Anticoruptie a transmis datele solicitate de Inspectia Judiciara pentru realizarea acestui control tematic. Avand in vedere interesul manifestat de societate cat si la nivelul autoritatii judecatoresti fata de tematica acestui control, precum si dezbaterile din spatiul public referitoare la numarul cauzelor vizate de verificarile aflate in curs de desfasurare, pentru o corecta informare facem urmatoarele precizari:In perioada 1 ianuarie 2014 - 30 iulie 2018, Directia Nationala Anticoruptie a solutionat 1.965 de cauze privind 3.420 de magistrati (2.193 judecatori si 1.227 procurori) . La 30 iulie 2018, se aflau in curs de solutionare la Directia Nationala Anticoruptie 415 cauze vizand in total 474 de judecatori si 346 de procurori", se arata in comunicatul Inspectiei Judiciare, citat de Mediafax.Datele vin si pe fondul acuzatiilor ca infiintarea Parchetului special pentru investigarea judecatorilor si procurorilor, prevazuta in Legea privind statutul magistratilor, una dintre cele 3 legi ale justitiei modificate in Parlament, incalca principiul egalitatii in fata legii, deoarece magistratii ar deveni singura categorie profesionala din Romania cu un parchet dedicat.In fata acestor date, judecatorul Bogdan Mateescu, membru al CSM, explica, intr-o ampla postare pe Facebook , cum s-a ajuns aici. Si explicatia este simpla si in lege: cetateni nemultumiti in instante fac plangeri impotriva personalului judiciar - de la procurori si judecatori la grefieri. Legea permite si, totodata, stabileste ca automat se deschide dosar penal."Mi-am adus aminte de doamna P. Cunoscuta la instanta in care am functionat de toata lumea. Doamna P. venea aproape in fiecare zi cu cateva cereri de chemare in judecata, revizuiri, contestatii in anulare, recuzari. Aproape intotdeauna insotite de copiiale unor sesizari la DNA, PCA sau altor unitati de parchet impotriva unui judecator sau altul din instanta. Impotriva unui grefier, unui arhivar sau impotriva vreunui politist de la posturile de politie , din comuna doamnei P sau de la 'judet'.Nu vreau sa gresesc, dar nu stiu sa fi 'scapat' multi colegi de exercitarea dreptului de petitionare si de acces la proceduri judiciare din partea doamnei P.. Doamna P. nu era singura. Mai erau cetateni nemultumiti care procedau astfel, de o intensitate mai mica, dar semnificativa.Toate acele plangeri la DNA, la PCA,, o petitie formulata de un cetatean. Daca eu fac o sesizare formala penala unui cititor al acestui mesaj, aceasta se va inregistra ca dosar penal, indiferent daca fapta e reala sau imaginara.Colegii imi spun ca aproape fiecare instanta sau parchet are o doamna P sau un domn, sau mai multi, ale caror cereri sunt neobisnuit de numeroase.", scrie Mateescu pe pagina sa de Facebook.In ce priveste actiunea Inspectiei Judiciare de a face publice date inainte ca raportul sa fie macar finalizat si fara nicio alta explicatie, judecatorul spune ca nu a facut altceva decat sa alimenteze speculatii nefondate."Ei bine, am vazut aseara, in urma unui comunicat al Inspectiei Judiciare,, speculatii in presa pornind de la un numar foarte mare de magistrati 'anchetati', speculatii vizand temeri mai mult sau mai putin justificate. Sigur,Insa la acest moment nu stim multe lucruri. Cate dintre aceste sesizari au fost clasate fara ca magistratul sa stie despre procedura. Dimpotriva, cate nu, durata eventualelor cercetari, existenta sau nu a unor cauze obiective, si multe aspecte importante care vor face obiectul verificarilor, iar raportul final urmeaza a fi supus analizei Consiliului.Doar concluziile Consiliului Superior al Magistraturii sunt cele care vor conta de iure, potrivit competentelor sale constitutionale. Daca va fi identificata vreo problema, am toata increderea ca va fi remediata, daca nu, doar CSM poate hotari., iar datele sa fie parte a analizei globale si publice a Consiliului Superior al Magistraturii dupa finalizarea controlului, iar nu in timpul sau", a mai spus Mateescu.