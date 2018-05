Inspectia Judiciara face control la Parchete: Sunt vizate dosarele mai vechi de 5 ani

Istoricul controalelor

Ziare.

com

Controlul Inspectiei Judiciare are loc in perioada 16 mai - 8 iunie si vizeaza activitatea de urmarire penala si de supraveghere a cercetarilor penale efectuate de organele politiei judiciare, urmand sa fie solicitate date si informatii de la sefii parchetelor privind dosarele cu autori cunoscuti aflate in lucru la procuror ori la organele politiei judiciare mai vechi de cinci ani de la sesizare si sa fie identificate cauzele care determina prelungirea in timp a solutionarii acestor dosare penale.De asemenea, actiunea IJ vizeaza si activitatea de indrumare si control a procurorilor cu functii de conducere privind dosarele penale cu autori cunoscuti mai vechi de cinci ani de la data sesizarii si are in vedere controlul operativ curent ori controlul tematic, remedierea deficientelor constatate in urma unor controale anterioare si eficienta activitatilor de control.Controlul Inspectiei Judiciare va avea in vedere si situatia resurselor umane ale parchetelor, schema de personal si gradul de ocupare a posturilor.Raportul va fi inaintat Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii pana la 13 iulie, adauga Inspectia Judiciara.Pe 10 mai, Inspectia Judiciara a declansat un control in dosarele de mare coruptie la toate instantele, inclusiv la ICCJ La finalul activitatii de control desfasurate in anul 2015 erau inregistrate in evidentele parchetelor din cadrul Ministerului Public un numar total de 1.611 de astfel de cauze (fata de 2.009 existente la sfarsitul anului 2014 si 3.799 cauze existente la finele anului 2013).La inceputul controlului facut in 2016 (raportat la data de 23.11.2016) s-a constatat o crestere a numarului de cauze mai vechi de cinci ani de la prima sesizare, respectiv 2.327 de dosare, reprezentand o crestere de 29,2%, potrivit datelor transmise de Inspectia Judiciara.In 10 august 2017, au fost solicitate procurorului general datele statistice privind numarul de cauze penale mai vechi de cinci ani de la data sesizarii aflate in curs de solutionare la finele semestrului I 2017, precum si parchetele unde sunt inregistrate. Conform datelor comunicate, la finalul semestrului I al anului 2017 existau 3.301 astfel de cauze.