Instanta suprema a tras la sorti completurile de 5 judecatori pentru 2019

Cristina Tarcea, sefa instantei supreme, a declarat, joi, inainte de tragerea la sorti, ca spera ca anul acesta sa fie unul linistit si normal, in care principiile de Drept sa fie repuse in "adevarata lor valoare si pozitie"."Va urez tuturor un an nou mai bun, mai linistit, mai normal si in care principiile de drept asa cum au fost ele predate de monstrii sacri ai Dreptului pe care eu am norocul sa-i prind sa fie repuse in adevarata lor valoare si pozitie", a spus presedintele ICCJ, judecatorul Cristina Tarcea.Au fost trase la sorti trei completuri de judecatori in materie penala si trei in materie civila, spre deosebire de cate doua, cate erau pana acum.Componentaeste:Dragomir Iulian, Matei Ionut Mihai, Rus Alexandra Iuliana, Epure Constantin, Selaru Valentin Horia.Cirnaru Simona, Burnel Oana, Alexandrescu Anca Madalina, Enescu Dan Andrei, Nenita Simona.Mela Luciana, Bogdana Ioana, Lefterache Lavinia, Foitos Marius Dan, Iancu Ana Hermina.Componenta noiloreste:Copoiag Elena Carmen, Cirnu Iulia Manuel, Florescu George Bogdan, Hincu Cezar si Canacheu Claudia Marcela.Macavei Sorinela Alina, Visan Mirela, Gradinaru Blandiana, Baciu Mona Magdalena, Gherasim Elena.Paraschiv Mihaela, Brehar Paulina Lucia, Zaharia Rodica, Voicu Rodica Florica, Nastasie Veronica.Aceasta esteNoilor completuri desemnate prin tragerea la sorti de joile vor fi repartizate dosare precum cel al lui Liviu Dragnea Toni Grebla sau Calin Popescu Tariceanu , cauze repartizate deja prin tragerea la sorti din decembie anul trecut. O prima infatisare in aceste dosare a avut loc deja in data de 19 decembrie, ele fiind amanate pentru a doua jumatate a lunii ianuarie.Judecatorii CSM au stabilit la finele anului, ca toate dosarele repartizate la completurile de 5 judecatori de la ICCJ, in 13 decembrie, sa fie judecate in 2019 de aceiasi judecatori, fara a fi organizata o tragere la sorti si in privinta lor.Decizia Sectiei pentru judecatori a CSM se mentine chiar daca, la termenul de miercuri al dosarelor cu noile complete, au fost pronuntate amanari si nu au fost administrate probe. Decizia se aplica in cazul dosarelor care functioneaza in materie civila si penala.