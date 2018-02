Institutiile UE fac front comun pentru statul de drept din Romania. In joc este securitatea tuturor cetatenilor europeni

Absenta Vioricai Dancila si o noua manipulare marca "PSD - ALDE"

Familiile politice ale PSD si ALDE nu sustin modificarile la Legile Justitiei

Siegfried Muresan este europarlamentar, vicepresedinte al Comisiei de Buget din PE, purtator de cuvant al PPE si prim-vicepresedinte al PMP.

In primul rand s-a intamplat acest lucru pentru ca Uniunea Europeana (UE) distinge foarte clar intre oamenii corecti, cinstiti si oamenii corupti si, de aceea, a vrut sa transmita un mesaj sutelor de mii de romani care au protestat in strada, un mesaj clar ca Uniunea Europeana este de partea lor, nu de partea politicienilor aflati la putere acum care vor sa legalizeze coruptia.In al doilea rand, principalele institutii UE au iesit la rampa pentru a apara statul de drept din Romania deoarece este in interesul intregii Uniuni si a tuturor cetatenilor ei ca in toate statele membre sa existe o domnie a legii si o justitie egala pentru toti oamenii. Europa inseamna libera circulatie a cetatenilor, bunurilor si capitalurilor, iar, daca intr-o tara nu se respecta legea, atunci acest lucru se va rasfrange si asupra celorlalte state membre si a cetatenilor lor.Pe langa reprezentantii celor trei institutii principale ale UE, la dezbatere a fost invitat sa ia cuvantul si prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila , care, insa, a refuzat sa participe. In schimb, PSD - ALDE au pus la cale o manipulare care aminteste de vremurile comuniste si l-au trimis la Strasbourg pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader , cu trei zile inainte de dezbatere pentru a cere audiente, cu usile inchise, la inaltii oficiali europeni, dar si pentru a cere sa ia cuvantul la dezbatere.Or, regulile Parlamentului European sunt clare: la dezbaterile din plen iau cuvantul cele trei institutii si sefii de guvern cand sunt invitati, ministrul Toader putea sa isi exprime pozitia doar in comisiile de specialitate. Sunt sigur ca Guvernul PSD - ALDE stia aceste reguli clare pentru toata lumea si ca, daca nu stiau, functionarii statului roman, dar si cei europeni le-au adus la cunostinta, asa ca motivul acestei diversiuni nu putea fi decat acela de a decredibiliza dezbaterea.Au spus in tara ca ministrul Justitiei nu este lasat sa vorbeasca. Or, ministrul nu fusese invitat sa ia cuvantul la dezbatere, ci prim-ministrul, asa cum spune regulamentul, iar prim-ministrul a refuzat invitatia.In numele statelor membre a vorbit la dezbatere, asadar, Consiliul UE, reprezentat de ministrul pentru Presedintia bulgara a Consiliului UE, Monika Panayotova, avand in vedere ca Bulgaria detine Presedintia rotativa a Consiliul in primul semestru al acestui an.Ministrul bulgar a vorbit despre necesitatea ca Romania sa continue combaterea coruptiei si sa indeplineasca obectivele asumate in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare ( MCV ).In numele Comisiei Europene a vorbit comisarul european pentru Justitie, Vera Jurova, care a explicat ca, datorita reformelor din ultimii ani, Romania are, in momentul de fata, unul dintre cele mai solide sisteme de justitie din Europa. Pe de alta parte, a explicat comisarul, incepand de anul trecut, Comisia Europeana este din ce in ce mai ingrijorata cu privire la initiativele menite a slabi justitia din Romania, venite fie din partea Guvernului, fie din partea Parlamentului Romaniei.In cadrul dezbaterii din plenul Parlamentului European, colegii europarlamentari din alte state membre au aparat, la randul lor, statul de drept din tara noastra si au explicat ca este in interesul intregii Uniuni ca in Romania sa domneasca legea.Europa inseamna libera circulatie a oamenilor, bunurilor si capitalurilor, iar, daca intr-o tara nu se respecta legea, atunci acest lucru va afecta intreaga Uniune. Verzii din Parlamentul European au vorbit inclusiv despre existenta "unei elite politice corupte in Romania".Nici europarlamentarii straini din aceleasi familii politice cu PSD si ALDE, ma refer la socialistii si liberalii europeni, nu au aparat legile lui Dragnea si Tariceanu, ci au exprimat pozitii in favoarea statului de drept din Romania pentru ca, in tarile lor, domnia legii nu este pusa niciodata la indoiala, iar politicienii nu cred, asa cum dovedesc astazi inca o data PSD si ALDE, ca justitia se face in sedintele de partid, ci in salile de tribunal.Singurii care au aparat legile presedintelui infractor al PSD, Liviu Dragnea , au fost europarlamentarii PSD si ALDE Romania care au recitat in plenul Parlamentului European acelasi doua refrene.Primul, "lasati-ne sa facem ce vrem in tara noastra pentru ca avem dreptul", cu alte cuvinte, lasati-ne sa subordonam justitia politic, sa calcam in picioare statul de drept si sa legalizam furtul.Al doilea refren: "Comisia Europeana este dezinformata". PSD si ALDE jignesc institutiile europene, pe inaltii lor oficiali si intregul aparat de lucru al UE cand ii acuza de lipsa de informare, de parca nu exista o reprezentanta a Comisiei Europene in Romania, o delegatie a Romaniei la Comisia Europeana, mii de romani care lucreaza in institutiile europene, specialisti de toate felurile, cu zeci de ani de experienta in spate.Toti acestia nu inteleg corect, nu vad realitatea, adevarul este doar ceea ce spun PSD si ALDE, coalitie guvernamentala condusa de un condamnat la inchisoare si anchetat pentru alte infractiuni cu fonduri europene. La fel, dezinformatii sunt si cei 600.000 de romani care au protestat in strada fata de masuriler Guvernului anul trecut, cei 70.000 de oameni care au iesit in strada pe viscol luna trecuta si celelalte mii care protesteaza fara incetare de un an incoace.Toti sunt dezinformati, doar politicienii PSD si ALDE, mare parte dintre ei condamnati sau trimisi in judecata, sunt de partea adevarului, precum niste arhangheli ai dreptatii. Autoplasarea aceasta a PSD si ALDE in afara evidentelor si a dreptatii nu face decat sa arate cat de antieuropeni sunt politicienii acestor doua partide, cat de deformat inteleg ei democratia si valorile sale de dreptate, justitie si stat de drept.Romanii care protesteaza in strada de mai bine de un an vor domnia legii, stat de drept, combaterea coruptiei, vor o tara construita pe valori europene, de aceea au si arborat in timpul protestelor lor steagul Uniunii Europene, alaturi de steagul Romaniei. Ce vor politicienii din PSD si ALDE?Am vazut foarte clar ca vor institutii slabe pe care sa le poata controla si folosi dupa bunul lor plac si al intereselor de partid. Cand presedintele PSD, Liviu Dragnea, care este si presedintele Camerei Deputatilor, condamnat la inchisoare si anchetat pentru frauda cu fonduri europene, doreste modificarea Legilor Justitiei, crede cineva ca vrea sa intareasca justitia sau sa o subreazeasca pentru a se scapa pe sine si pe cei ca el de bratul legii?Mesajul pe care Uniunea Europeana l-a transmis romanilor cinstiti este foarte clar: Europa distinge intre oamenii corecti si oamenii corupti, am vazut ce au facut si vor sa faca unii politicieni din Romania si am vazut ca romanii au iesit in strada sa manifeste impotriva.Eu cred ca Uniunea Europeana trebuie sa faca si mai mult decat atat, de aceea am transmis Comisiei Europene sa ramana activa si sa raspunda asteptarilor pe care cetatenii romani le au de la UE, sa le fie alaturi si sa-i ajute sa apere, cu toate mijloacele prevazute de Tratatele UE, statul de drept si justitia din Romania.