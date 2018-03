Intr-un stat suprasaturat de legi, mii de copii sunt victime sau autori in dosare penale. Nu cunosc regulile, nu inteleg consecintele. Cum ii ocrotim?

Nu te bucura c-ai scapat tu, anunta Politia

Despre nevoia de reguli intr-o societate

Despre puterea extraordinara a votului

Ce inseamna sa fii demn?

Atentie la ce scrieti pe retelele de socializare!

Unele fapte ne urmaresc toata viata

Prima "sentinta": O copila a scos bani de pe un card furat. Cate infractiuni a comis si ce pedeapsa i-ati da?

Respectati-i pe toti cei din jurul vostru

Exista o "foame de informatie juridica", in ciuda dezinformarilor de la televizor

Il asculta in tacere, ii raspund la intrebarile abil puse pentru a-i ajuta afle singuri raspunsurile potrivite si izbucnesc in hohote de ras atunci cand magistratul coboara la nivelul lor, facand glume.In Romania exista, cu aproape 300 in plus in fiecare an, dar cine le poate invata pe toate, chiar daca stim ca necunoasterea lor nu ne absolva de vina? Tot in fiecare an, aproapein dosare penale, iar circa, numarul real fiind insa mult mai mare, iar trendul ascendent.La Cluj, de exemplu, cativa elevi au fost sanctionati pentru ca si-au jignit profesorii pe Facebook, doi copii au omorat un batran in propria casa pentru a-l jefui, alti doi au agresat sexual un pusti, iar o fata a furat cardul profesoarei si a scos 900 de lei de pe el. Cu siguranta, autorii unor astfel de fapte nu se gandesc la consecinte si nici nu stiu ca ele ii vor urmari toata viata. Nu stiu, pentru ca nimeni nu sta sa le explice. Parintii nu se pricep, iar la scoala asemenea lucruri nu se invata."M-am saturat de cati copii am vazut implicati in dosarele din Romania", spune, care in urma cu cinci ani a decis sa se implice personal si sa mearga prin scolile si liceele din toata tara pentru a-i invata pe copii sa respecte LEGEA. Magistratul a scris si un prim manual de educatie juridica, pe care il distribuie gratuit elevilor cu care se intalneste. Intre timp i s-au alaturat si alti colegi judecatori, procurori sau avocati. O parte dintre ei sunt membri in asociatia VeDemJust: ei merg in scoli si licee, ii invata pe elevi despre legi si justitie,si administreaza constant pe Internet cate o "doza de educatie juridica", cu care isi propun sa "insanatoseasca" societatea.In 2013, Ministerul Justitiei, Ministerul Educatiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casatie si Justitie si Ministerul Public au elaborat un protocol de implementare a educatiei juridice in scoli, iar in 2017 acesta a fost reinnoit.Zilele trecute, Cristi Danilet a venit in Bucuresti si a sustinut o lectie de educatie juridica la, unde timp de mai bine de o ora s-a vorbit deschis si raspicat despre lege, demnitate, omor, respect, incest, justitie, drepturi, pedofilie, Constitutie, inchisoare, manipulare, cazier, sclavie, vot, pedeapsa sau moralitate.Prima veste data elevilor veniti la intalnirea cu magistratul a fost aceea ca daca au implinit 14 ani, pot fi trasi la raspundere, asa ca ar trebui sa afle ce scrie in"In fata unui judecator, nimeni nu poate invoca necunoasterea legii", i-a avertizat judecatorul pe viitorii adulti."Ce este talharia? Ce este violul? Cand poate fi condamnat un pedofil? De la ce varsta ai discernamant si cand este valabil un consimtamant dat?" au fost primele subiecte care au incalzit atmosfera si au starnit curiozitatea si interesul elevilor.A urmat un prim indemn foarte important."Putine sunt cazurile in care politistii asista ei insisi la un scandal sau o bataie, de exemplu.. Daca vedeti ca se comite un furt in tramvai, daca vedeti ca o colega de-a voastra este luata si trasa intr-un hol intunecat al unui bloc, nu intoarceti privirea bucurandu-va ca ati scapat voi, pentru ca s-ar putea ca data viitoare sa fiti voi atacati, ori surorile voastre sau mamele voastre. Agresiunile sexuale sunt foarte des intalnite in Romania.Anul trecut s-a dat o lege si noi, judecatorii, am fost obligati sa eliberam din inchisori oameni foarte periculosi. Am avut cazul unei studente de la Iasi care, la o saptamana dupa ce un violator condamnat a fost eliberat, a fost violata de el in cartierul studentesc. Statisticile arata ca violatorii condamnati recidiveaza in proportie de 90%.Acum este in cercetare un caz la Cluj in care concubinul mamei a agresat-o sexual pe fiica acesteia, in varsta de 11 ani. Avem doi baieti pe care ii cercetam la Cluj, unul de 15 si altul de 16 ani, care au agresat sexual un baiat mai mic si acum au dosar penal.Eu ii considerpe cei care iau la cunostinta de unele fapte si nu le raporteaza la politie. Nu ai suflet daca vezi ca un om sufera un rau, iar tu taci", a subliniat judecatorul."Profesorul de juridica" a vrut apoi sa le explice copiilor pe intelesul lor de ce e nevoie de reguli intr-o societate. Cati dintre noi, adultii, si-au pus vreodata aceasta intrebare si cati au avut rabdarea sa citeasca suficient de mult pentru a afla raspunsul?A urmat un schimb de replici intre magistrat si elevi:"Ce s-ar intampla daca nu ar exista reguli? Am fi salbatici, am trai ca intr-o jungla, nu? Iar legea junglei care este? Aceea ca avem voie sa facem orice ca sa supravietuim!""Da, intr-o societate fara reguli, ne-am transforma intr-o jungla si s-ar impune cei mai puternici. Cine?""Cel mai puternic se impune prin dreptul fortei, putand sa ii controleze pe ceilalti. Ce-am fi noi, ceilalti, pentru el? Niste... sclavi. Au fost astfel de perioade in istoria omenirii. Ce drepturi avea stapanul de sclavi? Putea sa-i faca orice: sa il omoare, sa il vanda, sa il abandoneze, sa il infometeze. Sclavii, desi erau oameni, nu aveau drepturi., erau ucenici in fabrici sau lucratori pe plantatii, nu erau platiti.Cum facem sa reducem puterea aproape nemasurata a acestui stapan si sa crestem siguranta celorlalti, multi si slabi? Ca sa prevenim abuzul de putere si sa ajungem egali, avem nevoie de reguli.A fost recent un caz cu sclavi, in Arges. In Romania acestor ani am descoperit sclavi, oameni care erau legati cu lanturi si pusi sa munceasca! Din pacate avem si asa ceva...si nimeni nu a anuntat organele de ordine.Avem cazuri de parinti care isi exploateaza copiii, avem cazuri de copii care isi bat parintii. Dar aceste cazuri sunt exceptii. Inchipuiti-va insa ce s-ar intampla daca n-am avea deloc legi si oameni ai legii: oricine ar putea face absolut orice".O fata ridica mana insistent, vrand sa puna o intrebare. "Ati spus mai devreme ca s-a dat o ordonanta si ati fost obligat sa eliberati oameni care au continuat sa faca rau. Dar oamenii legii pot schimba legile!", spune ea nedumerita."Nu. Eu sunt unul dintre cei care aplica legea data de Parlament, adica de cei votati de parintii si de bunicii vostri. Ca sa fii un om care ocupa o functie atat de inalta intr-un stat, adica sa fii demnitar, trebuie sa fii o persoana in afara oricarei banuieli de incorectitudine.Avem nevoie de legi, dar nu e de ajuns, pentru ca cel care face legea poate fi cel mai puternic, de aceea avem nevoie sa fragmentam puterea, sa o impartim. De asta, daca pe vremuri exista un rege atotputernic, care spunea 'Statul sunt eu!' si omora oameni, de vreo 500 de ani incoace: cei care dau legi, cei care executa legile si cei care sanctioneaza incalcarea legilor, adica - Parlament / Presedintele tarii si Guvernul/ Judiciar - procurori si judecatori. Daca toate cele trei functii ar fi adunate intr-un singur loc, acel organism ar fi superputernic si ne-ar fi frica de el.In realitate, intr-o societate democratica, Guvernului trebuie sa ii fie frica de oameni, nu oamenilor de Guvern.Suntem intr-o tara democratica, in care avem legi si avem separatia puterilor. Si locuitorii unei tari au o putere extraordinara, despre care am vorbit mai devreme: sa impunem legile, pentru ca incepand cu 18 ani, votam. Sichiar cand am implinit 18 ani. Nu stati acasa sa va uitati la televizor spunand: 'Eu nu stiu cu cine sa votez' sau 'Pe mine politica nu ma intereseaza'. Pe toti trebuie sa ne intereseze. Toti oamenii care traiesc intr-o societate trebuie sa fie interesati de politica, pentru ca politica este arta guvernarii. Pe voi nu va intereseaza cum este condusa tara asta? Nu va pasa ce decizii se iau cu privire la voi, la parintii vostri, la bunicii vostri, la profesorii vostri, la oamenii legii?Daca avem minte, ar trebui sa ne pese. Poate ca unul dintre voi s-ar putea, maine, poimaine, sa ajunga parlamentar. Va doresc asta. S-ar putea ca astazi sa dau mana cu viitorul presedinte al tarii. Sa nu ne fie indiferent ce fel de oameni sunt alesi in functiile de demnitate", a subliniat Cristi Danilet.A urmat un dialog incitant despre demnitatea umana si moralitate. Cine s-ar fi asteptat la o asemenea discutie intr-un liceu..."Ce inseamna sa fim demni? Art. 1 alin. 3 din Constitutia Romaniei spune ca Romania este stat de drept, democratic, social, in careomului, drepturile si libertatile sunt garantate. Ce inseamna demnitatea omului?", spun elevii."Care este opusul demnitatii?", completeaza ei."Demnitatea omului este un lucru despre care se vorbeste tot de vreo 500 de ani. Un om care nu are drepturi si nu are libertati ar fi lipsit de ocrotire. Ce face distinctia dintre un individ si o persoana? Drepturile si libertatile, care sunt consacrate prin legi. Individul poate fi luat in stapanire de un alt om, dar o persoana, niciodata!Fiecare individ este important in societate, este considerat persoana.In momentul in care se incalca demnitatea unui om, cand el este batjocorit - inclusiv pe Facebook, atentie! -, cand este agresat, in momentul in care cu corpul lui, cu sufletul lui sau cu spiritul lui se intampla ceva rau din partea celorlalti, atunci el poate sa apeleze la organele legii ca sa il ocroteasca. Din pacate, in Romania, sunt o multime de reguli morale si de legi care nu se mai respecta".Discutia s-a orientat apoi catre o zona extrem de familiara participantilor la lectie:"Unii isi imagineaza ca utilizand tehnicile moderne de comunicare poti sa scrii orice. Nu este asa. Aceste mijloace de comunicare nu sunt intr-o lume virtuala, imaginara, lumea online chiar exista! O sa spuneti: 'Imi fac un cont fals si pot sa scriu orice'. E ca si cum ti-ai pune o cagula si ai da cuiva in cap pe strada, spunand: 'Nu ma descopera nimeni'. Nu este asa! Avem cazuri la Cluj de profesori care au descoperit ca elevii lor ii jigneau pe Facebook. 75 de elevi au fost sanctionati disciplinar.Avem un caz al unei profesoare din Botosani injurata pe Facebook de un elev caruia ii pusese nota 4. Profesoara l-a chemat in judecata nu doar pe elev, ci si pe parintii sai. Judecatorul i-a", a avertizat magistratul, starnind un oarecare freamat in sala.Judecatorul le-a deschis ochii copiilor si in ceea ce priveste consecintele faptelor lor."Copiii nu isi imagineaza ca pot fi sanctionati si ca sanctiunile au repercusiuni. Toate faptele si sanctiunile noastre din Codul Penal raman intr-o evidenta la Politie", a subliniat el. "", spun cativa copii din sala."Acest document ne trebuie oricand vrem sa ne angajam undeva. Sa zicem ca vreti sa deveniti om al legii si aveti o condamnare ca minor pentru dare de mita, pentru ca in clasa a XII-a ati mituit profesorul ca sa aflati subiectele la bacalaureat. Ati fost prinsi, s-a facut dosar penal, profesorul a fost inchis, voi ati scapat cu o sanctiune minora. Dar fapta apare in cazier!. O persoana care a avut cazier vreodata (desi din cazier faptele se sterg la un moment dat - asta se numeste) nu va putea fijudecator, procuror, militar, politist, agent in serviciile speciale ale statului. Niciodata!Insa, uneori suntem implicati in dosare nu ca autori, ci ca victime. Or, este mult mai usor sa previi decat sa combati. Asa ca aveti grija ce cercuri frecventati si incercati sa spuneti NU! tentatiilor cat mai des.E mai usor sa vin eu acum la voi decat sa veniti voi apoi la mine. M-am saturat de cati copii am vazut implicati in dosarele din Romania. Am judecat copii pentru: Au intrat peste un batran in casa, intr-un sat din Cluj, si l-au omorat pe batran, si nici n-au gasit bani. Am judecat tineri care au prizat droguri, au baut si alcool, si s-au dus in toiul noptii sa fure bani de la un om care ziua vindea pepeni pe marginea drumului si noaptea dormea in cort, acolo, pe strada. Omul s-a trezit, a strigat 'Hotii!', iar ei i-au pus o patura in cap, au luat un ciocan si au inceput sa il loveasca. L-au buzunarit, asa plin de sange, au gasit 50 de lei (atata vanduse) si i-au furat si telefonul mobil. Asa am putut sa ii descoperim - localizand telefonul - dupa care au fost prinsi si inchisi imediat. Acum vor sta mai bine de 10 ani in inchisoare. Victima a scapat cu viata ca printr-o minune", a povestit judecatorul.Spre finalul lectiei, adolescentii au fost invitati sa imbrace virtual roba de judecator."Am avut recent un caz cu o fata pe care am judecat-o: era eleva in clasa a XII-a, i-a furat cardul profesoarei si a extras bani de la bancomat, stiind PIN-ul ei. Cum de l-a stiut? Pentru ca altadata profesoara o trimisese sa ii scoata bani din cont si fata a tinut minte PIN-ul... Asa ceva nu se face!. Fata a scos de la bancomat 900 de lei. Cum credeti ca este aceasta suma pentru un profesor de azi?"spune o profesoara prezenta la ora."Aha, cam jumatate din salariu... Fata a revenit in clasa si a aruncat cardul pe jos. Profesoara l-a gasit, a vazut apoi ca s-a facut o extragere de bani si a reclamat la Politie. Politia a prins imediat fata. Cum?""Asa e. Fiecare ATM are o camera video. Politistii au luat filmarea, iar profesoara a recunoscut-o pe fata. Parintii au fost chemati imediat. Au restituit banii, iar profesoara a spus ca nu mai are nicio pretentie. Bine, atunci pentru fapta de furt acea eleva scapase. Dar, ea mai avea inca doua fapte comise!Unu:. Atunci cand introduci cardul intr-un bancomat apelezi o baza de date si daca accesezi datele altuia, este infractiune. E ca si cum ai fi un hacker, ganditi-va la asta!Si chiar am judecat zilele trecute un hacker, pe care l-am condamnat pentru ca a facut o pagina falsa a festivalului UNTOLD. Spunea ca vinde bilete cu mari reduceri. Cativa au luat teapa. Au comandat biletele online si au introdus datele de la cardul bancar. Baiatul 'destept' a primit datele si a inceput sa le foloseasca, comandand online produse de la diverse firme. Stiti ca unii dintre noi avem o setare la telefon si vedem imediat cand ies bani din cont, iar daca e o tranzactie pe care nu am facut-o, anuntam banca sa o blocheze. Asa s-a si intamplat, unul dintre cei pacaliti a vazut cum ii ies banii de pe card si a anuntat politia.Revenim. A doua fapta comisa de fata:Acum, sa spunem ca sunteti judecatori. Aveti in fata voastra tanara. A implinit 18 ani recent, o tratam ca adult. E in clasa a XII-a. E atat de speriata ca are dosar penal incat nici nu se mai prezinta la Bacalaureat. Ea se afla acum in fata voastra. Dati-i pedeapsa! Sau spuneti-mi mai intai de ce elemente mai aveti nevoie ca sa stabiliti pedeapsa corecta si eu va raspund la intrebari"."Da, am cerut cazierul de la politie, nu avea nimic. Am mai cerut si o caracterizare de la scoala si am vazut ca era o fata cuminte, insa pentru intamplarea cu cardul i se scazuse nota la purtare"."Da, vedem ce conditii are in familie. Dar cu ea nu ar trebui sa stam de vorba, sa o intrebam daca recunoaste sau nu faptele? Codul de Procedura penala spune ca. E o vorba la romani: 'Greseala recunoscuta e pe jumatate iertata'. Noi nu putem ierta atat de mult, dar reducem cu o treime pedeapsa. Ea a recunoscut-o, a regretat fapta si chiar si-a gasit un loc de munca in timpul procesului (care a durat cateva luni).Acum spuneti-mi ce pedeapsa i-ati da.""Cu executare sau cu suspendare?""Atentie, daca esti pentru prima data in fata unui judecator, atunci iti putem da cu suspendare. Daca esti, atunci obligatoriu mergi la inchisoare!Pedeapsa data de mine a fost:. I-am acordat si circumstante atentuante. Dar am obligat-o ca in perioada de 3 ani sa fiede un organ al statului (serviciul de probatiune), unde trebuie sa se prezinte in mod regulat. Am mai obligat-o sain serviciul comunitatii - adica se duce la primarie si i se spune: 'Azi speli geamurile, maine greblezi in parc, poimaine dai cu matura pe strada etc'. Si am mai obligat-o sa se prezinte la urmatoarea sesiune de, cu amenintarea ca daca incalca vreuna dintre obligatii revin asupra suspendarii si voi ordona sa fie inchisa in penitenciar"."Am facut bine? Poate unii veti spune: 'Ce mare lucru a facut? A furat un card'. Nu merge asa! Nu este o justificare nici sa spui: 'Si altii fac din astea, ce, eu sunt mai fraier?'", a continuat lectia "profesorul" Danilet."Avem reguli si legi pe care e bine sa le respectati pentru a fi in siguranta, si avem oameni care le pun in aplicare si pe care e bine sa ii respectati.Trebuie sa ii respectam pe toti cei din jurul nostru. Primii suntvostri, urmatorii sunt, apoi, orice persoana care poarta o- judecatori si procurori, politisti, militari, doctori sau preoti. Tuturor acestora le datoram respect, pentru ca ei au grija de toti ceilalti, isi dedica timpul, sanatatea, poate chiar viata pentru ceilalti. Politistii sunt primii care ne ocrotesc si care, uneori, mor la datorie", a conchis acesta.La final, judecatorul a daruit manuale copiilor care au fost cei mai activi si i-a invitat pe toti sa intre pe site-ul educatiejuridica.ro , de unde manualul respectiv poate fi descarcat gratuit. De asemenea, le-a recomandat sa frecventeze comunitatea special creata pe Facebook - EDUIURIS . "Veti primi informatii utile, o doza de educatie juridica la doua zile; e ca o pastila cu care vrem sa insanatosim societatea. Puteti pune intrebari oricand, suntem mai multi judecatori, procurori si avocati dispusi sa va raspundem", i-a invitat acesta pe copii.Putini isi mai amintesc ca in 2016 la una dintre lectiile predate de Cristi Danilet a fost invitat un alt "profesor" de educatie juridica: Laura Codruta Kovesi. L-am intrebat pe Cristi Danilet daca in alte tari europene se predau in scoli asemenea lectii."Nu, este un proiect pilot in Europa. Toate tarile se limiteaza la educatie pentru drepturile omului si educatie civica, adica predarea in termeni generali a unor concepte precum dreptul la sanatate sau la invatatura, ori la integritate fizica, dar nu se explica si chestiuni cu care ne confruntam zilnic. De exemplu, tinerii nu stiu varsta de la care poti fi amendat de un politist sau de la care ti se poate face dosar penal; nu stiu pana la ce varsta sunt interzise relatiile intime, nu stiu ce anume nu avem voie sa spunem in orice mediu public, inclusiv pe Facebook. Sau ce faci daca esti prins intr-un tramvai fara bilet: poti fi perchezitionat de controlor, poti fi dus la capatul liniei si coborat fortat la dispecerat? Dupa parerea mea, astfel de lucruri trebuie predate inca de la clasele mici si ele nu tin de educatie civica sau de drepturile omului, ci de niste proceduri de viata cotidiana.Eu deja am transmis acest proiect, ca idee, si in alte state si foarte multi s-au aratat interesati. Denumirea in engleza este '', un concept relativ nou", ne-a raspuns magistratul.Din pacate, "sisunt factori care au dus la cresterea infractionalitatii in randul copiilor", care ajung uneori sa comita fapte chiar abominabile, a mai recunoscut acesta.Invitat sa ne spuna ce crede despre "justitia televizata" si ce impact ar putea avea ea asupra perceptiei pe care o au adolescentii despre sistemul judiciar, Cristi Danilet a raspuns: "Din pacate, de multe ori vedem vorbind la televizor mai degraba pe oamenii faradelegii, in loc de oamenii legii"."Vedem tot felul de analisti care isi dau cu parerea extrem de usor despre oameni, fapte si institutii.. Iar oamenii care nu au sau care poseda doar cunostinte elementare in materie juridica sunt foarte usor de pacalit. Si eu, ca jurist, consum apoi foarte multa energie si uneori nici nu reusesc macar sa demontez cele spuse la televizor.De exemplu, l-am vazut la televizor pe presedintele Senatului spunand revoltat ca oameni nevinovati sunt arestati. Da, e adevarat si nu e nimic anormal: acei oameni sunt considerati vinovati doar la sfarsitul procesului penal, pana atunci ei pot fi arestati preventiv cand exista riscul sa impiedice mersul normal a procesului penal.Insa, odata introdusa aceasta idee in capul oamenilor, ca ceva e in neregula si arestatii sunt nevinovati, oamenii nestiind sa faca, atunci ei tind sa creada imediat ca ceva nu e in regula si atunci nu mai au incredere in justitie.Cu toate acestea, ma bucur sa vad ca increderea cetatenilor in justitie este de doua ori mai mare decat cea in Guvern si de trei ori mai mare decat cea in Parlament. Asta spune ceva despre asteptarile oamenilor. Iar in ultimul an, de la ordonanta 13 incoace, am vazut o foame de informatie juridica pe care o au adultii.ce este Curtea Constitutionala, ce este exceptia de neconstitutionalitate, cum se adopta legile si cum pot fi modificate, cum functioneaza Parlamentul si Guvernul, cum poate fi ocrotita Justitia.Oamenii de buna credinta incearca acum sa afle mai mult despre procedurile legale si judiciare. Iar asta arata ca, intr-adevar,despre functionarea statului ca organism politic si despre functionarea justitiei ca principala autoritate care poate ocroti drepturile si libertatile persoanelor", a conchis judecatorul Cristi Danilet.