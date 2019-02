Judecatoare CSM: Trebuie sa fim lasati sa solutionam dosare, nu sa citim toata ziua proiecte de legi de teama de a nu ne fi afectat statutul! Interviu

Legile Justitiei au fost modificate printr-o OUG surpriza. Sunt membri CSM care spun ca nici macar nu au vazut proiectul inainte de adoptare, cu atat mai putin sa-si spuna opinia. Dvs cand l-ati vazut? V-a cerut cineva parerea in privinta lui?

Cum apreciati adoptarea OUG fara a se fi asteptat avizul CSM macar 24 de ore? Va simtiti sfidata, ca membru CSM?

Ministrul Toader spune ca cele mai multe dintre modificari au fost cerute de CSM. La care anume se refera si cine le-a propus?

Pe fondul reglementarilor, care considerati dvs ca sunt prevederile problematice ale OUG si de ce, cu ce efecte concrete?

Credeti ca exista judecatori care si-ar dori sa preia sefii de parchete?

Ati remarcat reintrari in sistem a unor judecatori iesiti de-a lungul timpului din diverse motive?

SIIJ devine un stat in stat in afara oricarui control ierarhic? Asta nu contravine unei decizii CCR care spune ca, tocmai, sectia este supusa controlului ierarhic al PG?

Considerati ca OUG este constitutionala?

Cum apreciati activitatea SIIJ? Confirma ea temerile exprimate de Comisia de la Venetia ca va periclita independenta magistratilor?

Care este din punctul dvs de vedere situatia din sectia pentru judecatori a CSM?

Cum apreciati dvs situatia din justitie in acest moment si mai ales independenta magistratilor?

Intr-un interviu pentru Ziare.com, judecatoarea Andrea Chis a aratat si care au fost modificarile la Legile Justitei propuse oficial de CSM: "era o solicitare adresata Primului Ministru, privind adoptarea unei ordonante de urgenta in probleme ce vizau admiterea la INM si promovarea la ICCJ".Judecatoarea Andrea Chis a detaliat principalele modificari problematice si posibilele lor efecte asupra sistemului judiciar: "ar fi regretabil sa se deschida o cutie a Pandorei".Proiectul l-am primit pe email, in data de 19 februarie (luni - n.red.), la ora 4.36 pm, teoretic dupa programul de munca. Personal eram la un workshop pentru redactarea unui Ghid de bune practici cu puterea executiva. Tocmai vorbisem in acea zi despre colaborarea loiala si acordarea unor termene rezonabile pentru adoptarea avizului privind acte normative importante.A doua zi am avut sedinta de Plen siCel putin asta era propunerea mea. Ramasese sa stabilim data unei sedinte in acest scop.Eu apreciez ca adoptarea ordonantei in 24 de ore este un exemplu de "asa nu", daca ar fi sa-l punem in Ghidul de bune practici la care lucram impreuna. Tocmai pentru ca imi doresc o mai buna colaborare in viitor, nu as folosi termenul dur din intrebare. As spune mai degraba ca pe viitor avem asteptari mai mari de la aceasta putere.Am verificat. A existat un email trimis din cabinetul Presedintelui CSM catre membrii Sectiei de judecatori in data de 28 ianuarie 2019, ora 1,42. La ora 14, aveam Plen, avand pe ordinea de zi numirea procurorului sef al Sectiei speciale de investigare a infractiunilor din justitie. Citind documentul atasat, am constatat ca. Se solicita un punct de vedere.Nu am observat vreun raspuns din partea colegilor si, din ce stiu, solicitarea a fost trimisa a doua zi de Presedintele CSM catre Cabinetul Primului Ministru. Mentionez ca, potrivit legii privind Consiliul Superior al Magistraturii (art. 38 alin. 5), Plenul Consiliului poate sesiza Ministrul Justitiei pentru modificarea unor acte normative.Sunt mai multe prevederi problematice. Am sa enunt doar cateva.O prevedere neexplicata in nota de fundamentare este numirea procurorilor sefi (generali) la nivel de varf in parchete si a adjunctilor acestora, respectiv in cazul Parchetului de pe langa ICCJ, DNA, DIICOT. Astfel, in ordonanta de urgenta se prevad trei lucruri noi, si anume, pe de o parte, ca poate ocupa aceasta functie un judecator care a fost in trecut si procuror si ca Plenul in locul Sectiei de procurori va aviza propunerea Ministrului Justitiei. Se scoate, din ce am observat, si conditia vechimii de 15 ani in functia de judecator sau procuror, de asemenea neexplicata.(nu sunt destui procurori competenti, s-ar putea intreba cineva),(de exemplu, doi ani de stagiatura sau unul, in functie de legea in vigoare) ca sa califice un judecator sa conduca un parchet de top si. Reamintesc in acest context ca dispozitiile legii statutului judecatorilor si procurorilor prevad ca, in cazul in care un procuror vrea sa devina judecator, este examinat de Sectia de judecatori, pentru ca judecatorii pot aprecia ce calitati se cer cuiva care doreste sa devina judecator.Daca un judecator doreste sa se faca procuror, el este examinat de Sectia de procurori, care este cea mai in masura sa cunoasca atributele unui procuror. Nu vad de ce in cazul procurorilor cu functii de conducere, mai cu seama in parchete de top, s-ar face altfel.O alta prevedere ce ar putea suscita discutii se refera laNu imi dau seama la ce anume se refera si ce se intampla in cazul in care legea este chiar neclara sau incompleta. Nu o mai interpretam, cerem OUG de interpretare si/sau completare?In acest context, amintesc ca am atras atentia in Plenul CSM din 28 ianuarie 2019 asupra unor posibile motive de invalidare a concursului pentru functia de procuror sef al Sectiei speciale de investigare a infractiunilor din justitie. Constat ca ordonanta cuprinde raspunsul la intrebarile de atunci - respectiv daca poate functiona comisia in 3 membri (ordonanta spune ca da), legea prevazand 4 si daca membrii comisiei nu ar fi incompatibili, in cazul in care atributia Plenului ar fi doar validarea concursului (ordonanta spune ca nu sunt).Oare ordonanta lamureste abia acum legea care era neclara sau incompleta? Am dat o hotarare nelegala completand legea sau interpretand o lege neclara?Nu stiu. Nu cred ar face sa creasca increderea in institutii, in conditiile in care nu a fost justificata masura.Nu. In legea care a modificat anul trecut legea statutului, s-a prevazut ca aceia cei care au ocupat minim 10 ani functia de judecator sau procuror, au avut doar calificative de foarte bine si au plecat din magistratura din motive neimputabile, pot sa revina, fiind numiti fara concurs.As spune aici doar ca au existat perioade in care se putea pleca prin demisie in perioada cercetarii disciplinare, de exemplu, caz in care sanctiunea nu mai putea fi aplicata. In plus, in conditiile in care vechimea in multe alte profesii juridice este considerata vechime in magistratura, exista un real pericol de intoarcere in magistratura doar pentru a obtine o pensie de serviciu.Curtea Constitutionala ar putea lamuri acest lucru in urma unei sesizari.Directia de legislatie din cadrul CSM a intocmit un material in sensul ca nu a identificat probleme de constitutionalitate, dar Plenul nu s-a pronuntat in acest sens.Ceea ce s-a urmarit a fost numirea acestor procurori de catre o comisie compusa din membri CSM, care sa ofere garantii mai mari decat ministrul Justitiei, parte din executiv. Doar solutiile instantelor privind actele acestui parchet pot confirma sau infirma eventuale previziuni, negative sau pozitive - in functie de cine le-a sustinut, pentru ca au fost voci din sistem, inclusiv asociatii profesionale, care au salutat crearea acestei institutii.Colegii nostri, cel putin cei care comunica cu mine, cer sa fim mai activi in activitatea noastra de aparare a independentei sistemului judiciar. Fiecare dintre noi apreciaza in functie de propriile valori si propriul sau sistem de gandire daca se impune vreo reactie in diferite circumstante.Cred ca cel mai important este sa luam cat mai repede in discutie solicitarile colegilor si, atunci cand e cazul, sa analizam din oficiu situatiile care reclama aceasta, indiferent de solutia pe care o adoptam in final.Personal mi-as dori mai multa liniste pentru mine si colegii mei.Doresc sa se inteleaga ca un statut independent al judecatorului este in beneficiul societatii si nicidecum al acestuia personal. Un astfel de statut este necesar pentru ca judecatorul (procurorul) sa solutioneze dosarele celor care se prezinta in fata sa, subordonandu-se doar legii si propriei constiinte, fara vreo influenta/presiune din exteriorul sau din interiorul sistemului judiciar.