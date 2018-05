Judecatoarea acuzata ca a luat spaga 50.000 de euro, arestata la domiciliu. A fost implicata si in achitarea lui Bradisteanu, inculpat pentru o mita de 4,5 milioane de euro

Ziare.

com

Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au respins, joi, cererea procurorilor DNA de arestare preventiva a judecatoarei Elena Burlan-Puscas de la Tribunalul Bucuresti care ar fi luat 50.000 de euro de la patru persoane inculpate pentru infractiuni cu violenta, pentru a pronunta pedepse cu suspendarea executarii.Curtea de Apel Bucuresti a decis ca judecatoarea poate fi cercetata in arest la domiciliu. Decizia nu este insa definitiva. Elena Burlan-Puscas a declarat jurnalistilor ca nu este vinovata si ca a fost tot timpul "un judecator corect"."Daca un denunt al unui condamnat care vrea sa-si usureze situatia poate sa ingroape cariera unui judecator, atunci asta este tara in care traim si ne meritam soarta", a spus Elena Burlan-Puscas.DNA a anuntat, joi, ca procurorii au dispus inceperea urmarii penale pentru luare de mita impotriva judecatoarei Elena Burlan-Puscas de la Tribunalul Bucuresti si au inaintat Curtii de Apel Bucuresti referatul cu propunere de arestare preventiva a magistratului.Cu o zi in urma, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil propunerea DNA, de arestare a judecatoarei. Acest dosar a fost inregistrat la DNA in anul 2016, iar procurorii spun ca, in perioada 2009-2010, in contextul judecarii unui dosar penal privind infractiuni cu violenta, judecatoarea Elena Burlan-Puscas a primit suma totala de 50.000 euro de la patru dintre inculpati, dintre care doi cercetati pentru tentativa de omor calificat.Potrivit DNA, banii au fost primiti de magistrat pentru a dispune fata de cei doi inculpati cercetati pentru tentativa de omor calificat inlocuirea masurii arestarii cu masura obligarii de a nu parasi localitatea de domiciliu, lucru care s-a si intamplat in perioada 01 octombrie 2009 - 26 ianuarie 2010. De fiecare data, aceste solutii au fost desfiintate de instanta superioara de control judiciar.In acelasi context, pentru aceeasi suma de bani, printr-o sentinta din luna februarie 2010, judecatoarea Burlan-Puscas a pronuntat pedepse cu suspendarea executarii fata de toti inculpatii din dosarul respectiv. In faza de apel, in luna decembrie 2010, aceasta sentinta a fost desfiintata in parte, Curtea de Apel Bucuresti pronuntand pedepse cu executare fata de autorii infractiunii de tentativa de omor calificat, aceste pedepse fiind de opt ani, respectiv sapte ani si jumatate.Numele judecatoarei Elena Burlan-Puscas a fost legat de mai multe dosare cunoscute, printre care, acuzat de abuz in serviciu si primirea de foloase necuvenite, dupa cein legatura cu o licitatie pentru echiparea spitalelor penitenciar.