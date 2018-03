Judecatoarea Camelia Bogdan spune ca se incearca din nou excluderea ei din magistratura si arata cum e jefuit statul de sute de milioane de euro

Ziare.

, fara ca Inspectia judiciara sa insiste in solutionarea acesteia. Corolar a celor intamplate in sedinta din 28.03.2018, unde mi s-au respins probe esentiale pentru dovedirea lipsei intentiei de a comite vreo abatere,. Solutia a mai fost pronuntata in trecut pentru ca am predat elemente de anti-coruptie functionarilor statului", sustine Camelia Bogdan, intr-un interviu acordat Deutsche Welle Judecatoarea a fost acuzata de conflict de interese si s-a incercat excluderea ei din magistratura, insa Inalta Curte a decis ca nu este cazul . Cu toate acestea, Camelia Bogdan a fost mutata disciplinar la Targu Mures, pentru sase luni, decizie pe care spune ca o va contesta la CEDO Citeste si: De ce a fost sanctionata judecatoarea Camelia Bogdan, cercetata pentru ca a tinut cursuri de combatere a fraudelor europene - motivarea instantei "Independenta sistemului judiciar poate fi garantata doar daca sub scutul inamovibilitatii nu se ascund extensiile Mafiei.Societatea romaneasca are nevoie de magistrati cu o predispozitie cat mai putin poetica cu putinta, daca se intentioneaza o lupta serioasa contra criminalitatii, centrata pe garantarea principiului(infractiunea nu renteaza - n.red.) ", a mai declarat Camelia Bogdan, pentru Deutsche Welle.Nu in ultimul rand, judecatoarea specializata in combaterea fraudelor a aratat cum este furat statul roman de sute de milioane de euro, fara ca justitia sau macar presa sa poata face sau sa inteleaga mare lucru.: iti infiintezi o companie intr-un paradis fiscal, pretinzi ca ai afaceri cu o companie pe care o controlezi in Romania, care nu iti onoreaza comenzile sau, si mai simplu, care nu iti achita penalitatile si apelezi la justitie, utilizand procedura ordonantei de plata, si apoi inchei o tranzactie. Hotararea judecatoreasca prin care tu iti transferi bani tie insuti scapa controlului judecatorului sindic. Daca devii principal creditor la masa credala, ramai ulterior, daca declansezi procedura falimentului, si cu bunurile pe care pretinzi ca le ai pe firma", explica Bogdan.