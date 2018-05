Judecatoarea Viorica Costiniu se pensioneaza. Ce decizii a dat in cazurile lui Duicu, SOV, Popoviciu sau Oprescu

Cine este Viorica Costiniu

Vocala in 2000

Sotul, condamnat

Ziare.

com

Plenul CSM discuta pe 15 mai solicitarea a 27 de procurori si judecatori de eliberare din functie prin pensionare . Printre acestia suntUnul dintre ei este magistratul, care a facut parte din completul care a decis saptamana aceasta achitarea, in faza de fond ale procesului, a fostului judecator CCR, Toni Grebla. Judecatoarea a mai intrat in completurile care au decis condamnari in faza de fond la Gala Bute (Elena Udre) sau definitiv in Referendumul (Liviu Dragnea).O alta judecatoare care se pensioneaza este. Magistratul a decis in septembrie 2013, cand lucra la Tribunalul Bucuresti, condamnarea lui Dan Voiculescu la 5 ani de inchisoare in dosarul Privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare, in faza de fond a procesului.Cea mai recenta decizie data de Viorica Costiniu intr-un dosar mediatizat este din decembrie 2017. Atunci magistratul l-a condamnat, in prima faza a procesului, pe fostul baron PSD de Mehedinti Adrian Duicu la 1 an si 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru permitere a accesului unor persoane neautorizate la informatii nedestinate publicitatii, in scopul obtinerii de foloase necuvenite. Adrian Duicu a fost achitat pentru celelalte fapte de care a fost acuzat de procurorii anticoruptie, respectiv trafic de influenta, cumparare de influenta, folosire a influentei si autoritatii, de catre o persoana care detine o functie de conducere intr-un partid politic, in scopul obtinerii pentru sine de foloase necuvenite si dare de mita.Viorica Costiniu fusese recuzata de procurorii DNA de patru ori in acest dosar, iar stramutarea dosarului la alta instanta a fost respinsa. Motivul: la sedinta din 11 septembrie 2015 judecatoarea ar fi spus, de mai multe ori, ca "tot ce are legatura cu cele doua mandate de siguranta nationala nu constituie probe in prezentul dosar" . Sentinta in cazul baronlui PSD inca nu este motivata.Dupa anul 2000, cand a fost desemnata presedinte al AMR, Viorica Costiniu a intrat in atentia publica prin criticile la adresa politicii duse de Rodica Stanoiu, ministrul justitiei in guvernarea Adrian Nastase.Dupa 2004, Viorica Costiniu a adoptat o pozitie mult mai conservatoare fata de noile reforme initiate de ministrul Monica Macovei.Viorica Costiniu este sotia fostului judecator Florin Costiniu, condamnat definitiv, in aprilie 2013, la o pedeapsa de patru ani de inchisoare cu suspendare in dosarul fostului senator PSD Catalin Voicu.In timpul urmaririi penale, DNA a cerut CSM sa stabileasca daca Viorica Costiniu este sau nu in stare de incompatibilitate atunci cand judeca dosarele DNA, avand in vedere ca sotul acesteia a fost retinut de procurorii anticoruptie. Pe 13 septembrie 2011, sectia pentru judecatori a CSM a stabilit ca Viorica Costiniu nu ar trebui sa se abtina atunci cand judeca la Curtea de Apel dosarele DNA.De-a lungul carierei, Costiniu a dat mai multe decizii car au starnit controverse, cum ar fi refuzul de a-l aresta pe(2009) - cercetat in dosarul Ferma Baneasa, eliberarea din arest a lui(2010) - cercetat pentru favorizarea lui Nicolae Popa sau eliberarea fostului primar al Capitalei,(2015) - cercetat pentru coruptie.