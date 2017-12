Judecator: Daca Legile Justitiei sunt facute cu magistrati si pentru magistrati, asa cum spune Iordache, atunci e foarte grav

Ziare.

Intentia lui Iordache, presedintele comisiei speciale care a modificat Legile Justitiei, a fost aceea de a convinge opinia publica si ambasadele ca majoritatea PSD-ALDE, sustinuta de UDMR, nu ar fi intentionat sa subordoneze Justitia politicului, asa cum a fost acuzata, ci dimpotriva, sa le faca un bine judecatorilor si procurorilor.Judecatorul Cristi Danilet, fost membru al CSM, subliniaza insa ca afirmatia deputatului PSD este foarte grava si spune ca cine sustine asa ceva nu intelege nimic despre modul in care functioneaza un stat democratic."Daca aceasta declaratie este reala, atunci ea este foarte grava pentru doua considerente:. Amestecul lor in atributiile Legislativului nu e permis de Constitutie. Prin urmare, CCR va trebui sa admita automat obiectiile de neconstitutionalitate care s-au invocat si sa anuleze astfel tot demersul legislativ care s-a desfasurat in ultimele doua luni, ca fiind impotriva regulilor constitutionale;. Cine spune altfel nu stie nimic despre modul de functionare a unui stat democratic", a scris joi pe Facebook Cristi Danilet Postarea a strans peste 1.5 k de likes, iar unii dintre comentatori au reamintit ca la dezbaterile din comisia speciala care a modificat Legile Justitiei au participat foarte activ judecatori din UNJR si AMR, ceea ce inseamna ca au existat, intr-adevar, judecatori care au lucrat la respectivele proiecte. Intrebat daca nu cumva Legile Justitiei au fost facute "cu UNJR", Cristi Danilet a raspuns: "Nu stiu. Dar e la fel de grav".Legile Justitiei au fost votate de Parlament in regim de urgenta si prin proceduri contestate de Opozitie, care a sesizat Curtea Constitutionala.C.B.