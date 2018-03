Judecator: Justitia eficienta nu inseamna indicatori straluciti. Murim la 40 de ani, cand iesim din sala de judecata, dupa sedinte infernale

Ziare.

com

"Hotia ne insoteste de mult", "coruptia nu este apanajul clasei politice", iar "minciuna ne sta alaturi", sunt doar cateva dintre observatiile pe care magistratul le face cu privire la intreaga societate, intr-o postare pe Facebook."In justitie, bilantul activitatii capata dimensiuni de congres, cu instante foarte eficiente pe toate planurile, fara probleme majore, doar cu mici scapari generate, eventual, de volumul de activitate. Niciun cuvant despre programul de lucru de 12 ore al grefierilor; de sambetele si duminicile petrecute de judecatori la birou; de bugetele reduse cu vreo 15% fata de anul trecut; de sectiile in care, in ciuda schemei de 8 judecatori, functioneaza doar 4.De judecatorul din penal care, daca are norocul sa fie de serviciu la arestare in ziua de sedinta, vine dimineata la 8 si pleaca a doua zi dupa amiaza din instanta.", a mai scris Adriana Stoicescu.Judecatorul subliniaza si ca "justitia eficienta nu inseamna indicatori straluciti", facand trimitere la bilanturile prezentante in aceasta perioada de sefii institutiilor din sistemul judiciar."Pe om nu il intereseaza ca instanta in care se judeca are o rata de solutionare a dosarelor de 120%, cata vreme lui ii oferaJustitie eficienta inseamna, ca un zgomot de fond suparator; carora li se permite accesul efectiv la dosar, pentru a asigura o aparare reala si eficienta, nu o ora pentru studierea zecilor de volume de urmarire penala, inaintea discutarii unei cereri de arestare.Justitia eficienta inseamna, care intra cu 15-20 de dosare pe sedinta, nu cu 100. Nu puteti pretinde calitate impecabila si nicio eroare de la oameni care nu vad altceva decat stive de dosare, pe care trebuie sa le solutioneze repede si bine, ca sa nu strice datele din bilant.Cu ce pret? Murim la 40 de ani, cand iesim din sala de judecata, dupa sedinte infernale, in care ne incarcam cu toate problemele oamenilor. Intereseaza pe cineva?", a mai scris Adriana Stoicescu.In acelasi timp, o justitie eficienta "inseamna o inspectie judiciara total independenta, puternica si respectata, ale caror decizii nu sunt aruncate in derizoriu de cei care ar trebui sa le aplice si sa le respecte", mai afirma judecatorul.. (...) Ne ramane adevarul spus tare si raspicat, in al doisprezecelea ceas, de catre cei care pot si trebuie sa o faca, oamenii de buna credinta din presa si nu numai, urmat de actiunile concrete ale sistemului judiciar", mai spune printre altele presedintele Tribunalului Timis.