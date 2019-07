Va putea Sorina sa plece din tara? Judecatoria Slatina a ramas in pronuntare

Ziare.

com

UPDATE Dezbaterile din acest proces s-au incheiat. Judecatoria Slatina urmeaza sa se pronunte astazi, potrivit Adevarul. In acet caz, procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu, a formulat o cerere de ordonanta presedintiala prin care a solicitat interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre Sorina.Cererea a fost adresata initial Tribunalului Mehedinti, care si-a declinat competenta catre Judecatoria Drobeta Turnu Severin, de unde dosarul a fost stramutat la Tribunalul Olt.Aceasta instanta si-a declinat, insa, competenta inspre Judecatoria Slatina De asemenea, Licu a formulat o cerere de revizuire a sentintei prin care a fost incuviintata adoptia si a cerut suspendarea executarii sentintei. Cele doua solicitari au fost, insa, respinse de Curtea de Apel Craiova Sorina a fost luata de autoritati din locuinta asistentului maternal din Mehedinti care a crescut-o, dupa ce a fost adoptata de o familie de romani din SUA.Momentul a fost filmat de apropiatii familiei, iar imaginile au fost postate pe Facebook. In filmare se vede cum copilul, disperat, plange, se prinde de hainele femeii si striga "mami, nu vreau sa plec", in timp ce procurorul trage de ea si incearca sa o duca la masina, pentru a fi preluata de parintii adoptivi.Inspectia Judiciara a dispus cercetarea disciplinara a procurorului de caz, dosarul aflandu-se la Sectia pentru procurori in materie disciplinara a CSM.