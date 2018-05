Judecatorii din Iasi sunt ingrijorati de modificarile Codurilor Penale: O atingere nepermisa adusa independentei Justitiei

Ziare.

Reprezentantii Judecatoriei Iasi au transmis, luni, intr-un comunicat de presa, ca impartasesc ingrijorarile exprimate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) referitoare la modificarile ce ar urma sa fie aduse Codului Penal si Codului de Procedura Penala."Magistratii Judecatoriei Iasi se solidarizeaza cu punctul de vedere exprimat de CSM, in sensul ca isi manifesta ingrijorarea fata de modificarile ce se doresc a fi aduse Codului Penal si Codului de Procedura Penala.Amendamentele aduse sub forma unor propuneri de incriminare a unor fapte specifice actului de Justitie constituie o atingere nepermisa adusa independentei Justitiei si sunt de natura a induce opiniei publice ideea ca magistratii reprezinta un fenomen infractional periculos, ale caror fapte trebuie sanctionate cu pedepse cu limite apropiate de cele prevazute pentru infractiunea de omor", au aratat magistratii Judecatoriei Iasi in comunicatul citat.Judecatorii ieseni solicita abordarea cu seriozitate a problematicii supuse modificarilor legislative, in contextul in care "aplicarea legii nu este discretionara si trebuie sa le asigure tuturor persoanelor accesul la un act de Justitie bazat pe reglementari care sa nu aduca atingere independentei acestuia".Sambata seara, aproximativ 200 de judecatori si procurori, magistrati asistenti si auditori de justitie au protestat in fata Curtii de Apel Bucuresti, acestia fiind nemultumiti de modificarile privind Legile Justitiei si de schimbarile aduse Codurilor Penale. Camera Deputatilor a adoptat, miercurea trecuta, Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, in urma emiterii Curtii Constitutionale a unei decizii de neconstitutionalitate, efectuand cateva modificari care redefinesc eroarea judiciara.