Judecatorii iau la intrebari Inspectia Judiciara in privinta protocolului cu SRI. Cer precizari si de la DNA si SRI

Intr-o petitie adresata Inspectiei Judiciare in baza Legii 544, AFJR cere urmatoarele informatii:Totodata, Forumul judecatorilor cere Inspectiei judiciare detalii in privinta cauzelor privind magistrati inregistrate la DNA in perioada 2014-1018 la care IJ s-a referit recent intr-un comunicat.Astfel, AFJR doreste sa afle cate dintre cauzele privind magistratii instrumentate intre 2014-2018, la care facea recent referire Inspectia Judiciara, au vizat procurori si cate judecatori, iar dintre acestea din urma, cati judecatori de drept penal si cati judecatori de alte specializari.Totodata AFJR vrea sa stie cate cauze au fost inregistrate ca urmare a unei plangeri, cate in urma autosesizarii si cate ca urmare a sesizarilor formulate de SRI in baza protocolului de colaborare cu PICCJ.AFJR a cerut aceleasi informatii suplimentare despre cauzele privind magistrati si intr-o petitie adresata DNA.De la CSM, Forumul Judecatorilor cere, tot in baza Legii 544,- in cate cauze inregistrate pe rolul CSM urmare a sesizarii Inspectiei Judiciare prin plangere s-a exercitat actiunea disciplinara impotriva magistratilor judecatori, respectiv procurori;- in cate cauze inregistrate pe rolul CSM urmare a sesizarii din oficiu a Inspectiei Judiciare s-a exercitat actiunea disciplinara impotriva magistratilor judecatori, respectiv procurori;- in cate cauze inregistrate pe rolul CSM urmare a sesizarii de catre Ministrul Justitiei s-a exercitat actiunea disciplinara impotriva magistratilor judecatori, respectiv procurori;- in cate cauze in care s-a exercitat actiunea disciplinara impotriva magistratilor judecatori, respectiv procurori, s-au pronuntat sanctiuni, natura acestora si, respectiv, cate dintre acestea au ramase definitive;- in cate cauze s-a exercitat impotriva magistratilor judecatori, respectiv procurori, actiunea in constatare avand ca obiect potentiale incalcari ale Codului Deontologic si in cate din aceste cauze s-au pronuntat hotarari de admitere ramase definitive.