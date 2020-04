Judecatorii ICCJ nu vor intra in vacanta in iulie, ca sa recupereze perioada in care procesele au fost suspendate

Ziare.

"Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in urma analizarii activitatii instantei pentru perioada 16.03.2020 -16.04.2020, a hotarat ca si in luna iulie instanta sa isi continue activitatea de judecata in regim normal, acordandu-se prioritate solutionarii cauzelor suspendate in baza primului decret de instituire a starii de urgenta", se arata intr-un anunt al Instantei supreme.Reprezentanti ai ICCJ au explicat ca activitatea in salile de judecata va reveni la normal dupa data de 15 mai, cand va fi ridicata starea de urgenta , iar procesele vor continua sa fie judecate si in luna iulie.In anii anteriori, judecatorii au intrat in vacanta in perioada 1 iulie - 31 august, insa in 2020 magistratii vor intra in concediu ceva mai tarziu.