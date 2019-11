Judecatorii Iulian Dragomir si Elena Bogasiu numiti in functia de vicepresedinte al Instantei supreme (surse)

Ziare.

Ilie-Iulian Dragomir, Marian Buda si Gabriela-Elena Bogasiu au fost audiati, marti, de Sectia pentru judecatori a CSM in vederea ocuparii functiilor de vicepresedinte din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.Articolul 53 din Legea 303/2004 stipuleaza ca:"(1) Presedintele, vicepresedintii si presedintii de sectie ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt numiti de catre Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii dintre judecatorii ICCJ care au functionat la aceasta instanta cel putin 2 ani si care nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani.(2) Numirea in functiile prevazute la alin. (1) se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data".