Judecatorii repun pe rol dosarul fostului sef CNAS, Lucian Duta, acuzat de o spaga de 6,3 milioane de euro

Intre condamnare si achitare

Instanta a stabilit urmatorul termen pentru data de 15 mai, cand sunt citati Lucian Duta si cinci martori. O parte dintre martori sunt rude ale iubitei lui Lucian Duta, fosta jurnalista Simona Sofian, potrivit portalului instantelor. Pledoariile finale in procesul lui Lucian Duta au avut loc pe 8 ianuarie, dar instanta a amanat de cinci ori pronuntarea. In acest caz, dosarul s-a judecat relativ rapid, cazul este pe rolul Tribunalului Bucuresti din decembrie 2018. Decizia pe care instanta urmeaza sa o dea in acest caz poate fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti.Procurorii DNA au cerut condamnarea fostului presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Lucian Duta, la o pedeapsa cu inchisoare pentru infractiunea de luare de mita in forma continuata, 4 acte materiale.Pedeapsa maxima pe care o risca fostul sef al CNAS in perioada guvernarii PDL, in cazul in care este gasit vinovat, este de 12 ani de inchisoare.La randul sau, Lucian Duta a cerut judecatorilor sa-l achite. In fata magistratilor, el s-a laudat cu activitatea sa in fruntea institutiei, a spus ca sistemul de sanatate a devenit imun la fraude in urma decizilor luate in perioada in care conducea CNAS si a acuzat ca DNA protejeaza companiile multinationale.Iata cum au decurs pledoariile finale in acest caz - Final de proces in dosarul spagii de 6,3 milioane de euro care ar fi ajuns la seful CNAS: DNA cere inchisoare pentru Lucian Duta