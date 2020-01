Judecatorii romani ies in strada, vineri, in semn de solidaritate cu cei din Polonia

Ziare.

"Judecatorii polonezi vor face un mars de protest la Varsovia pe data de 11 ianuarie. Lor li se vor alatura colegi din toata Europa. Imbracati in robe, ei vor merge de la Curtea Suprema intr-un mars al tacerii catre Palatul Parlamentului.Sunt revoltati de legile recente prin care au fost demisi sefii de instante si au fost obligati sa se pensioneze, de procedurile prin care au inceput sa fie urmariti disciplinar pentru solutiile date si de campaniile mediatice agresive impotriva judecatorilor, dar mai ales a celor de la instanta suprema", a transmis Cristi Danilet pe Facebook El a precizat ca magistratii romani vor iesi in fata Palatelor de Justitie, vineri, la ora 12:00.Si Asociatia Forumului Judecatorilor din Romania isi exprima profunda ingrijorare cu privire la refuzul autoritatilor poloneze de a respecta statul de drept si independenta sistemului judiciar si se solidarizeaza cu magistratii din Polonia."Asociatia noastra a sprijinit neconditionat eforturile judecatorilor polonezi si ale asociatiilor acestora in ceea ce priveste lupta pentru independenta sistemului judiciar. De aceea, pentru a oferi un sprijin moral suplimentar judecatorilor polonezi si marsului lor in apararea statului de drept, judecatorii si procurorii romani vor iesi in fata instantelor romane pentru a manifesta solidaritate cu colegii lor polonezi pe 10 ianuarie 12 am (in Bucuresti, Cluj, Brasov si alte orase principale)", a precizat Forumul Judecatorilor intr-un comunicat de presa.Joi, Asociatia judecatorilor din Polonia IUSTITIA a transmis un comunicat, tradus de Danilet si publicat pe Juridice.ro , in care acuza ca in ultimii doi ani "guvernul si legislativul au incercat in mod sistematic sa limiteze independenta instantelor si independenta judecatorilor. De asemenea, au facut mult pentru a-si extinde influenta asupra functionarii sistemului judiciar".Judecatorii polonezi spun ca din decembrie 2019 se confrunta cu cele mai mari provocari din sistemul judiciar de dupa 1989."Acestea sunt: intensa activitate a comisiei de disciplina cu privire la judecatori, aducand acuzatii disciplinare in legatura cu procedura de emitere a unor hotararii judecatoresti sau chiar cu privire la solutia pronuntata, campanie tot mai extinsa de calomniere a judecatorilor, atacuri fara precedent ale reprezentantilor Executivului impotriva Presedintelui Curtii Supreme si a judecatorilor Curtii Supreme care se ocupa de problemele legate de punerea in aplicare a hotararii Curtii de Justitie a Uniunii Europene din 19 noiembrie 2019, si nu in ultimul rand modificari rapide a Legii privind sistemul instantelor comune, respectiv Legii Curtii Supreme si altor acte.Toate acestea se adauga unui sistem de presiune care se face asupra sistemului judiciar, nevazut si de neimaginat in cercul statelor civilizate si ne indeparteaza nemilos de civilizatia vest-europeana", continua judecatorii.Polonezii fac apel la toti judecatorii europeni sa fie alaturi de ei in acest demers.A.G.