Judecatorul Cristi Danilet anunta ca magistratii vor protesta saptamana viitoare

"Eu, ca magistrat in sistem, va spun ca nu aveam nevoie de modificari la Legile Justitiei, nici prin legile date de Parlament, nici prin OUG, dar ceea ce se intampla in momentul de fata nu face decat sa confirme ingrijorarile magistratilor si anume ca legile s-au facut in graba, legile s-au facut prost, legile au determinat aspecte ineficiente la unele instante si parchete, legile au mari probleme de respectare a unor standarde internationale si iata ca ele trebuie corectate prin ordonanta, insa Guvernul nu se rezuma la a corecta legile imperfecte ale Parlamentului, ci Guvernul adopta si alte masuri, prin care isi intareste controlul asupra sistemului judiciar.Or, lucrurile acestea nu le mai putem accepta. Acesta este motivul pentru care in aceste zile veti vedea judecatorii si procurorii protestand, nu doar prin comunicate de presa si prin iesiri in fata palatelor de justitie, ci chiar prin suspendarea activitatii, incepand de saptamana viitoare", a declarat Cristi Danilet, joi, pentru RFI Romania Judecatorul a precizat ca nu este greva, ci o reactie la faptul ca Parlamentul si Guvernul modifica legile intr-un mod inacceptabil."In aceste situatii, vom asigura, sigur, cei care vom decide in acest sens, vom asigura intrarea noastra in sala doar pentru cauzele urgente, iar in penal asta inseamna cauzele cu arestati.In rest, vom amana solutionarea cauzelor, pur si simplu, vom gasi motive prin care sa nu intram in salile de judecata, pentru ca situatia in care s-a ajuns este una inacceptabila. Acelasi lucru l-au facut si colegii nostri din Polonia, in urma cu cateva luni de zile si cred ca se impun masuri radicale din partea magistratilor romani", a mai spus Danilet.Procurorii din Brasov au protestat inca de miercuri fata de noile modificari adoptate prin OUG.Amintim ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat marti, la finalul sedintei de guvern, mai multe modificari realizate prin ordonanta de urgenta si care privesc Legile Justitiei Astfel, functiile de conducere din cadrul Ministerului Public nu mai pot fi ocupate prin delegare, ceea ce pune presiune pe procesul de numire a procurorilor sefi, modificarea vizand situatii similare cu cele din prezent la numirea noului sef al DNA, unde se afla un interimar pe perioada derularii procesului de numire, blocata de o bucata de vreme la Cotroceni.Mai mult, pentru functiile de conducere din Ministerul Public, avizul va fi dat de plenul CSM (cu o majoritate considerata favorabila lui Tudorel Toader), nu se sectia de procurori din CSM, ca pana acum (unde candidatii propusi de Toader au primit in majoritate aviz negativ).In plus, au fost decise mai multe modificari in functionarea Sectiei de investigare a magistratilor, care devine stat in stat, fiind practic scoasa de sub autoritatea procurorului general, Augustin Lazar.