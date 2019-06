Judecatorul Cristi Danilet avertizeaza: Sunt unii care vor sa taie accesul presei la dosare si in salile de judecata

Ziare.

"Iata mai jos propunerea halucinanta din proiectul pentru noul ghid al CSM privind relatiile cu presa:", arata judecatorul Danilet, intr-o postare pe Facebook Acesta spune ca ar trebui ca sistemul romanesc sa se reformeze pe model american sau englez, unde procesele sunt transmise online."In conditiile in care tehnologia digitala ne invadeaza viata, noi suntem inca la purtat hartii in dosare si prin birouri. Vreti reforma adevarata in privinta transparentei justitiei in sala de judecata? Atunci regula trebuie sa fie: toate procesele se transmit online, printr-un sistem de 4 camere video in fiecare sala de judecata, care preiau semnalul si il transmit publicului prin Internet. Se practica in SUA si UK. Haideti sa mergem spre viitor!", mai spune Danilet.