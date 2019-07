Judecatorul Cristi Danilet, despre pozitia PSD fata de rapoartele GRECO: Este inacceptabil!

Ziare.

com

Reamintim ca social-democratii au declarat ca nu vor face nimic pentru implementarea recomandarilor din rapoartele GRECO pana cand magistratii nu ajung la un consens asupra lor. Mai exact, ministrul Justitiei, Ana Birchall, le-a cerut, marti,"Este un lucru inacceptabil si va si spun de ce", a declarat judecatorul Cristi Danilet la solicitarea RFI Romania."Aceste recomandari ale GRECO provin din partea unui organism de experti din cadrul Consiliului Europei. Consiliul Europei este un organism politic din care si Romania face parte si care functioneaza dupa anumite reguli. Aceste reguli nu sunt facultative.In orice caz, nu magistratii trebuie sa isi dea cu parerea, sa fie de acord cu aplicarea acestor reguli", a explicat magistratul.In plus, judecatorul a amintit ca "in urma cu un an, toate instantele si parchetele din Romania si-au exprimat deja vointa in legatura cu aceasta sectie speciala, pe care Parlamentul a inventat-o in Romania"."Si atunci, aproape in unanimitate, toti magistratii din Romania si-au exprimat opinia ca aceasta sectie nu este necesara si nu ar trebui inventata. Pai, daca atunci am spus clar ca nu dorim aceasta sectie, acum sa fim intrebati din nou daca suntem de acord sau nu cu sectia sau sa fim de acord sau nu cu GRECO? Nu, dupa parerea mea, este inacceptabil ca reglementari dupa care functioneaza entitati politice sa fie supuse acordului magistratilor", a subliniat inca o data judecatorul Cristi Danilet.