Judecatorul Cristi Danilet explica de ce nu se poate da o ordonanta de urgenta pe Codurile Penale

Explicatiile vin dupa ce premierul Viorica Dancila si Liviu Dragnea au anuntat, luni seara, ca PSD a decis la nivelul conducerii ca Guvernul sa dea ordonanta de urgenta pentru modificarile facute in Parlament la Codurile Penale si nedeclarate neconstitutionale de CCR. In aceeasi seara, Senatul a adoptat si el modificarile la Codul de Procedura Penala.Intr-o postare pe Facebook,enumera mai multe motive pentru care "nu se poate da 'OUG pe ce este constitutional' dintr-o lege", asa cum intentioneaza sa faca Guvernul Dancila.Iata argumentele sale:"- proiectul de lege privind modificarea codurilor penale a fost adoptat de ambele camere ale Parlamentului; deci, procedura legislativa e finalizata;- la controlul de constitutionalitate s-au gasit niste nereguli care trebuie corectate tot de Parlament; asadar, procedura legislativa se reia, dar numai cu privire la aceste chestiuni care, din nou, vor putea fi verificate de CCR;- cand o lege este in faza finala la Parlament, Guvernul nu poate adopta un act normativ pe aceeasi chestiune, o spune CCR prin decizia 1431/2010 , pentru ca ar incalca principiul separatiei puterilor in stat si cel al cooperarii loiale intre puteri;- daca Guvernul ar da o OUG, ea ar trebui supusa aprobarii in Parlament, adica din nou sa se discute chestiunile deja discutate in Parlament; dupa care se va putea ajunge din nou la CCR; or, e ilogic sa apelezi la o asemenea procedura, noua, cand tu esti pe final cu prima procedura;- OUG presupune "urgenta", generata de o "situatie exceptionala". Or, zilele acestea nu s-a intamplat nimic in Romania care sa justifice o OUG: e aceeasi stare juridica, sociala si politica prezenta si in timpul aprobarii proiectelor, si in timpul discutarii in CCR, si ieri, si astazi."In plus, judecatorul Cristi Danilet reaminteste ca redactarea Codurilor Penale "a costat statul roman milioane de euro, platiti din imprumut de la Banca Mondiala" si ca ele "au fost redactate de o comisie de specialisti alcatuita din profesori si practicieni".Mai mult, ulterior ele "au trecut prin Parlament unde au suferit multiple modificari necesare, cel putin teroretic, pentru imbunatatirea proiectelor", iar acum, la nici cinci ani de la intrarea lor in vigoare, "deja le modificam substantial".C.B.