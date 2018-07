Judecatorul Cristi Danilet: Romania risca sa fie data afara din Consiliul Europei

Ziare.

Asa cum decizia CCR a fost obligatorie pentru presedintele Iohannis de a revoca procurorul-sef din functia sa de la DNA, tot astfel opinia Comisiei de la Venetia este obligatorie pentru inaltele autoritati ale statului roman - Parlament si Curtea Constitutionala, a afirmat judecatorul Cristi Danilet, fost membru CSM, intr-o interventie la Digi24."Nu vorbim de simple recomandari, ci vorbim de niste standarde minimale pe care fiecare stat membru al Consiliului Europei trebuie sa le indeplineasca, iar Romania este parte a Consiliului Europei inca din anul 1993", a explicat acesta.Cristi Danilet a analizat succint, intr-o postare pe contul de Facebook, implicatiile opiniei preliminare pe care a publicat-o, vineri, Comisia de la Venetia."Raportul preliminar al Comisiei de la Venetia este chiar nesperat de dur. El a(...)Procedural, modificarile la Legea 304 privind organizarea judiciara nu mai pot fi remediate, ci: fie Presedintele statului va refuza promulgarea, ceea ce ar fi inedit; fie imediat dupa promulgare se va modifica legea prin OUG sau rapid printr-o noua lege.Modificarile la legea 303 privind statutul judecatorilor si procurorilor inca pot fi reatacate la CCR de Presedintele statului.Intre timp, modificarile la Legea 317 privind CSM si 303 privind statutul magistratilor vor fi dezbatute de CCR peste cateva zile, pe 17 si 19 iulie, la sesizarea partidelor de opozitie.Cu acea ocazie CCR: fie va tine seama de recomandarile din raportul preliminar, ca doar nu degeaba a fost dat publicitatii; fie va amana luarea unor decizii pana va fi publicat in toamna raportul in varianta finala", a notat Cristi Danilet.Comisia de la Venetia a publicat, vineri, un punct de vedere transant , care desfiinteaza modificarile pe care PSD-ALDE le-a adus Legilor Justitiei si prin care, spune forul european, este subminata independenta judecatorilor si procurorilor romani si increderea publicului in sistemul judiciar.Astfel, Comisia cere puterii politice de la Bucuresti sa nu puna in aplicare aceste modificari, mai ales cele privind numirea si revocarea procurorilor-sef.Opinia preliminara tine cont de "climatul politic tensionat" si de presiunile si intimidarile magistratilor, mai ales din partea politicienilor de nivel inalt, coordonate inclusiv prin campanii media, se arata intr-un document remis Ziare.com.Comisia de la Venetia face o serie de recomandari, printre care mentinerea rolului presedintelui Romaniei si al CSM in numirea/revocarea procurorilor de rang inalt.