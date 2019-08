Judecatorul Cristi Danilet spune ca desemnarea Danei Girbovan la Justitie este o ciudatenie

Ziare.

Cristi Danilet aminteste ca Dana Girbovan a contribuit din plin la modificarile controversate ale legilor justitiei."Desemnarea este in urma unei proceduri netransparente. Noi magistratii nu am stiut nimic. Personal, eu sunt surprins de negocierile care au loc in forurile unor partide politice cu privire la cariera magistratilor si sunt surprins in cel mai neplacut mod, pentru ca doamna Girbovan este una dintre cele care au sustinut niste modificari profund nocive pentru legile justitiei, ma refer aici la modificarile de acum doi ani de zile, o parte din ele s-au si aprobat anul trecut, prin care s-a adus o atingere grava independentei justitiei, modificari care au fost criticate de forurile europene si totusi, modificari pe care doamna Girbovan le-a sustinut. Deci cumva este o ciudatenie sa numesti in functia de ministru o persoana care a contestat obligatii internationale pe care Romania le are de indeplinit", a declarat Danilet la RFI Romania.Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca propunerea pentru Ministerul Justitiei este judecatorul Dana Garbovan. Dancila a afirmat, intrebata despre faptul ca Dana Garbovan, propusa la Ministerul Justitiei, ar fi apropiata a fostului ministru Florin Iordache si a sustinut OUG 13, ca ar trebui vazute lucrurile bune."De ce in momentul in care se face o nominalizare incercam imediat sa aducem o parte negativa pentru acea persoana? Haideti sa gandim pozitiv si sa vedem si lucrurile bune", a spus Dancila.Ea a spus ca din proiectul prezentat de Ana Birchall ramane doar partea care se refera la inasprirea pedepselorpentru crima, viol, pedofilie.Dana Garbovan a anuntat ca a acceptat de principiu propunerea de a fi ministru al Justitiei , cu conditia de a-i fi asigurata independenta deplina si ca presedintele Klaus Iohannis sa fie de acord de principiu.Ea spune ca unul dintre proiectele pe care vrea sa le implementeze la Ministerul Justitiei este combaterea traficului de persoane. Insa combaterea traficului de persoane este o atributie a Ministerului Afacerilor Interne.