Justitia in stare de urgenta: Ce procese se mai judeca in marile instante din Capitala

Sectia de Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit, marti seara, ca pe toata durata starii de urgenta instituite de presedintele Romaniei, activitatea de judecata a instantelor non-penale este limitata strict la cauzele de urgenta deosebita.Oficiali din Tribunalul Bucuresti au explicat pentruca miercuri la Sectia Penala se judeca procese in care s-au verificat masuri preventive - in cazul unor persoane trimise in judecata in stare de arest preventiv, contestarea unor masuri asiguratorii, prelungirea unor mandate de arestare preventiva sau contestatii la mandate de arestare preventiva, cereri de intrerupere a executarii pedepsei, contestatii la executare sau masuri si exceptii dispuse de judecatorul de camera preliminara.La Sectia Civila s-au judecat procesele in care se cereau emiterea unor ordine de protectie. In restul cauzelor, termenele au fost preschimbate pentru luna mai.," explica sursele citate.La intrare in sediul instantei, acestia trebuie sa completeze un chestionar care li se va pune la dispozitie, prin care trebuie sa declare pe proprie raspundere daca au calatorit in zonele de risc, daca au intrat in contact cu persoane suspecte si daca prezinta simptomatologia specifica bolii - febra, dificultatea de a inghiti, dificultatea de a respira, tuse intensa etc.La aceasta instanta, programul cu publicul s-a suspendat in perioada 12 martie 2020 - 31 martie 2020, cu posibilitatea reevaluarii ulterioare.Tribunalul Bucuresti este una dintre cele mai mari instante din tara, iar pentru comparatie, in mod obisnuit era un flux deosebit de important de justitiabili - peste 3.000 de persoane pe zi.La Curtea de Apel Bucuresti, pe 17 martie, Sectia Penala a judecat doar 3 cauze in care s-au pus in discutie verificarile masurilor preventive in doua cazuri de trafic de droguri si o contestatie in cazul prelungirii unui mandat de arestare preventiva.Contestatia la prelungirea mandatului de arestare a fost facuta de celebrul Florin Nicolae Ghinea, cunoscut in lumea interlopa drept "Ghenosu."Pe 18 martie s-au pus in discutie mai multe dosare privind prelungirea unor mandate de arestare, verificari ale unor masuri preventive, in faza de fond sau contestatie sau mandate de arestare europene.Mai multe procese in care sunt arestati au stabilite ore fixe de judecata, vorbim de cazuri de furt calificat, talharie calificata, omor, lovire sau alte violente.La sectiile civile din Curtea de Apel Bucuresti erau pe ordinea de zi o ordonanta presidentiala - care are caracter urgent si un caz care viza insolventa unei societati. De asemenea, s-au judecat cereri de emitere ale unor ordine de protectie - aflate in faza de recurs, dar si mai multe cauze solutionate fara citarea partilor.Toate cazurile de conflicte de munca si asigurari sociale au primit noi termene in mai, pe rolul sectiei de contencios administrativ s-au luat in discutie doar cateva cazuri in care se cerea anularea unor acte administrative.In mod similar, Sectia Penala de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a judecat miercuri doar dosarele cu masuri preventive. Au fost strigate si cauze in care s-au pus concluzii prin videoconferinta - arestare provizorie in vederea extradarii, contestatie la executare, recunoasterea hotararilor penale sau a altor acte judiciare straine, prelungirea arestarii preventive.La sectiile civile si la contencios-administrativ sunt judecate cauzele in care nu s-a dispus citarea partilor, iar termenele in restul dosarelor au fost preschimbate.