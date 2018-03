Kovesi si Iohannis au fost reclamati la Consiliul Discriminarii, care a amanat decizia

UPDATE 10:40

Ziare.

com

Conform procedurii, au fost citate toate partile pentru astazi, a precizat presedintele CNCD, Asztalos Csaba.: Toate partile si-au prezentat punctele de vedere, o decizie urmand sa fie luata in data de, informeaza News.ro.Sesizarea a fost depusa in luna februarie, dupa ce atat Kovesi, cat si Iohannis au criticat in conferinte de presa atacurile continue ale celor care au probleme cu Justitia."Prin asemenea etichete, puse unor persoane aflate in proceduri judiciare, s-a instigat practic impotriva unor persoane aflate in proceduri judiciare, in loc sa beneficieze de prezumtia de nevinovatie si sa se dea curs plangerilor lor, au fost puse la zidul infamiei, acuzate ca ataca sistemul judiciar, inainte ca autoritatile in drept sa se pronunte", sustin cei de la Lumea Justitiei