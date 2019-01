Lazar: Sectia de ancheta trebuie sa functioneze sub coordonarea procurorului general. Se stie de pe vremea lui Cuza

Ziare.

"Am vazut un val de afirmatii neadevarate pe care le face nu numai Ministrul Justitiei, dar e un cor al unor persoane interesate care acuza procurorul general, alte institutii de drept, CSM , ii acuza pentru diverse incalcari si abuzuri. Sunt usor verificabile lucrurile acestea. As dori sa va spun ca aceasta sectie functioneaza in cadrul Ministerul Public si ea trebuie sa functioneze sub coordonarea procurorului general.Am auzit ca. Daca cineva vrea sa faca o structura, se stie de pe vremea lui Cuza, nu trebuie s-o faca in exteriorul MP, ea trebuie sa fie in cadrul MP, iar", a declarat Augustin Lazar la Digi24.Potrivit lui Lazar, procurorul general este cel care dinamizeaza activitatea Ministerului Public si ca "nu are niciun interes ca structurile sa nu functioneze la parametri normali"."Vrea sa dea apa la moara ca sa scada increderea in procurorul general. In final sa arate ca trebuie sa vina la noi justitia, ca noi stim sa o coordonam politic si stim ce trebuie sa faca justitia. Unele proiecte s-au si materializat, iar Comisia de la Venetia care nu e o comisie oarecare, ne spune ca maniera in care se doreste sa se faca aceasta reforma este de maniera de a afecta independenta judecatorilor si procurorilor", a spus Augustin Lazar.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader , a declarat ca va transforma in Directie Sectia de anchetare a magistratilor, deoarece actuala conducere a Parchetului General, adica Augustin Lazar, impiedica structura sa functioneze.Sectia de anchetare a infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului General a devenit operationala in luna octombrie 2018. La aceasta sectie lucreaza Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei pentru sefia DNA , in calitate de procuror pe functie de executie.Aceasta Sectie ancheteaza infractiunile savarsite de magistrati , inclusiv de catre membrii CSM. Toate dosarele aflate pe rolul parchetelor din tara si de la DNA, in care sunt implicati procurori si judecatori, sunt instrumentate de aceasta Sectie. In momentul in care a devenit operationala, Sectia a primit peste 1.400 de dosare.