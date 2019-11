Lazea (BNR): Romania trebuie sa-si intareasca sistemul de justitie pentru a deveni compatibila cu valorile vest-europene

Romanii, un colectiv lipsit de solidaritate

Ziare.

com

"Pentru a deveni compatibila cu valorile vest-europene, Romania trebuie sa-si intareasca sistemul de justitie, adica o evolutie contrara celei care s-a incercat in ultimii trei ani de guvernare a PSD.Numai cu o justitie puternica si impartiala se poate asigura o conducere dezinteresata si o stimulare a inovarii (...) Stiti ca Danemarca e considerata cea mai fericita tara din lume. An de an, ies pe locul I la capitolul fericire. Danezii sarbatoresc orice, chiar si ziua de nastere a pisicii o fac cu bauturi in curte, cu steagul national arborat.In aceeasi Danemarca, populatia este multumita sa dea statului mai mult de 50% din veniturile realizate, sub forma de impozite, ceea ce poate parea de neinteles pentru un roman, obisnuit sa perceapa statul ca pe ceva negativ. Dar este pe deplin logic pentru o societate care a gasit "coridorul ingust", intre un stat atotputernic si unul slab. In acest model, domneste increderea, si nu frica, drept fundament al relatiilor sociale", a mentionat Lazea, marti, intr-o conferinta de specialitate.Oficialul BNR considera ca romanii pot fi caracterizati ca un colectiv lipsit de solidaritate, in timp ce societatea a fost organizata, de-a lungul istoriei, dupa modelul extractiv, ceea ce a mentinut un decalaj, "o ramanere in urma permanenta"."Desi in studiile sociologice internationale romanii sunt catalogati drept colectivisti, putina lume remarca faptul ca este un colectivism lipsit de solidaritate: batranilor nu le pasa de tineri si viceversa, oltenilor nu le pasa de moldoveni si viceversa, gulerelor albe nu le pasa de gulerele albastre si viceversa.Romania a avut, in toata istoria sa, o societate organizata dupa modelul extractiv, consecintele fiind o ramanere in urma permanenta si mentinerea unui decalaj.La aceasta a contribuit si geografia, tara fiind situata la intersectia a trei imperii (habsburgic, tarist si otoman) care au practicat, la randul lor, modele extractive de organizare a societatii, in grade mai mari sau mai mici. Este corect sa spunem ca si in modelul extractiv este posibila, ba chiar este incurajata, cresterea economica, deoarece fara aceasta elitele pradatoare nu ar mai avea ce prada.Dar aceasta crestere este una de imitatie, lipsita de elemente inovative. In plus, aceasta se poate opri in orice moment si convergenta cu tarile dezvoltate se poate transforma in divergenta", a subliniat economistul-sef al BNR.Valentin Lazea a participat, marti, la prima editie a Forumului National de Drept Bancar, cu tema "Provocari de ordin legislativ si juridic pentru institutiile de credit din Romania".