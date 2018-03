Legile Justitiei au trecut, in ritm alert, de Comisia Iordache. Urmeaza votul in plenul Camerei tot azi

Ziare.

Astfel, Comisia speciala privind justitia a adoptat, marti, un raport favorabil atat asupra Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, cat si asupra Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea CSM, cu 13 voturi " pentru" si 7 "impotriva", transmite Mediafax.Legile ar urma sa fie dezbatute si votate in plenul Camerei Deputatilor, chiar in sedinta de marti.Modificarile asupra celor trei legi ale justitiei au fost constestate la Curtea Constitutionala a Romaniei si de catre PNL si de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar CCR a decis in cazul tuturor celor trei legi ca modificarile sunt partial neconstitutionale, urmand ca acestea sa se reintoarca la comisie. Luni, Comisia parlamentara speciala care modifica Legile Justitiei, condusa de Florin Iordache (PSD), a votat articolul care prevede ca presedintele Romaniei este eliminat din numirea si revocarea conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, atributiile fiind preluate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).De asemenea, tot in sedinta de luni, s-a decis eliminarea comisiilor de control SRI si SIE din procedura de verificare a declaratiilor pe proprie raspundere ale magistratilor privind colaborarea cu serviciile de informatii.