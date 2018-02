Legile Justitiei, in Parlamentul European: Declaratii acide, acuzatii de minciuna, dar si multe vorbe bune despre romani

Ziare.

com

Multi europarlamentari straini au criticat actiunile coalitiei de guvernare, aratand ca sprijina coruptia. Unii s-au aratat nedumeriti cum de un om ca Liviu Dragnea, vizat de atatea anchete, ocupa inca o functie cheie. Dar ceea ce au avut in comun multe discursuri au fost aprecierea si sustinerea pentru zecile de mii de romani care au iesit in strada sa apere valorile europene.Comisarul european pentru Justitiei Vera Jourova a fost principalul critic al actiunilor de modificare a legislatiei judiciare, dar le-a transmis romanilor ca drepturile lor sunt egale cu ale oricaror alti cetateni si vor fi aparate de Comisia Europeana.In schimb, europarlamentarii PSD si ALDE au insistat ca Romania e stat suveran, ca nu accepta ca alte organisme sau tari sa intervina in procesul legislativ si, la final, au tras concluzia ca maxim 20 de europarlamentari sunt impotriva Legilor Justitiei.Un episod inedit a fost marcat de prezenta ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Oficialul roman vrut sa ia cuvantul in plenul european, dar cum regulile nu permiteau nu a fost lasat. La dezbatere fusese invitata premierul Viorica Dancila, asa cum au anuntat oficialii europeni, insa PSD a sustinut ca si acest lucru a fost o minciuna si o dezinformare.- Monika Panayotova, din partea Consiliului European, a carei presedintie este detinuta de Bulgaria, declara dezbaterea inchisa.- Comisarul pentru Justitie Jourova a luat iar cuvantul:- Aceasta dezbatere nu este despre politica, ci despre romani care au asteptari legitime sa aiba un sistem judiciar independent.- Rolul Comisiei e de a evalua statul de drept in fiecare tara membra.- Sistemul judiciar este o structura complicata, se construieste in timp, dar poate fi distrus peste noapte.- Evaluam sistemul din Romania pornind de la probe si fapte. Asta facem! Ceea ce nu facem e sa intervenim in cazuri individuale, asta pentru a raspunde intrebarii doamnei Nicolai.- Dupa multi ani de munca grea Romania are un sistem judiciar si sunt increzatoare ca autoritatile romane vor face tot ce e necesar pentru a alinia proiectele de lege la Constitutie.- Comisia va sprijini Romania in aceasta incercare.- Europarlamentarii PSD iau cuvantul si sustin ca nu exista decat maxim 20 de colegi care sunt si ei ingrijorati ca si comisarul european.- Un alt europarlamentar a vorbit despre anchetele OLAF si nu intelege cum de Dragnea este inca in functie.- Europarlamentarul PSDo intreaba pe comisarul european pentru justitie de ce nu a luat masuri cand Guvernul Ciolos a adus schimbari Codurilor Penale.- Europarlamentarul PSD: "Regret ca ne aflam in fata unei campanii impotriva Romaniei".: "Dl comisar pe justitie sunteti deceptia zilei mele de astazi. Va las o brosura si poate intelegeti. Macovei a facut legi gresite si Toader face eforturi sa repare".ia cuvantul: "600 de mii de oameni in strada impotriva Guvernului. Deci credeti ca Guvernul face lucruri bune? Oamenii vor valori europene, politicienii de la guvernare vor slabirea justitiei. Credeti ca un infractor dovedit intareste justitia sau o slabeste?".- Sunt 11 cereri de interventii.- Un europarlamentar ceh, fost ministru al Justitiei in tara sa, spune ca regreta ca socialistii nu au fost obiectivi in dezbaterea de astazi.critica absenta Vioricai Dancila:- Sta acasa de frica. Nu stiu insa ce cauta dl. Toader aici. E membru al Comisiei de la Venetia, dar a fost primul care a spus ca nu o consulta.- PSD si ALDE spun ca totul e minciuna in timp ce apara coruptia, plagiatul, promovand analfabeti.- Nu pot sa intreb decat un singur lucru: Nu va e rusine pesedistilor?Bostinaru vrea sa ii puna o intrebare: "Dl Preda, ati ascultat discursul fostului patron Basescu pe Legile Justitiei?"Preda raspunde: "Pesedistii il mobilizeaza pe Basescu impotriva statului de drept, e un lucru nou"., saluta discutia despre statul de drept in plenul de la Strasbourg.- Era timpul sa nu ne mai indreptam doar impotriva Poloniei si Ungariei, ci si impotriva guvernului PSD din Romania.- Nimeni nu e mai presus decat legea! Minoritatea maghiara se implica pentru restabilirea statului de drept in Romania.spune ca Dancila nu a fost invitata la dezbatere, asa cum s-a sustinut. El spune ca a auzit atat de multe minciuni in Parlamentul European incat vrea sa lanseze o noua initiativa "minciuna ucide"., cere consultarea Comisiei de la Venetia.- Nimeni nu contesta dreptul Parlamentului de a legifera, dar PSD si ALDE sa inteleaga ca nu se pot juca cu independenta sistemului judiciar romanesc., a luat cuvantul si citeste de pe telefon o scurta declaratie despre abuzuri in lupta anticoruptie, interceptari ilegale si cere sa nu fim supravegheati mai rau decat pe vremea lui Ceausescu.- Vad mii de romani care protesteaza pe strazi, cetateni ingrijorati.- Nu e nicio posibilitate de a crea incredere unde coruptia bantuie peste tot.- Vad un guvern care incearca sa dilueze legile anticoruptie in Romania.- Cetateni romani, va rog, fiti curajosi, fiti vigilenti, nu abandonati!- Politicieni romani, fiti deschisi! Comisia Europeana, fii severa, dar deschisa spre dialog.- Acest pachet de reforme reprezinta un raspuns la sentintele Curtii Constitutionale. Aceste reforme au ca tinta o reformare a statutului magistratului si o aliniere cu directivele europene.- Dar e important sa se opreasca abuzurile de putere si consideram ca aceste reforme nu reprezinta o violare a acestor principii.- Nu exista o Europa cu 2 viteze, vorbim de acte grave in statele membre, ale unui guvern, dar nu ale cetatenilor si noi aparam drepturile cetatenilor si cerem guvernului sa faca acelasi lucru.- Nu putem accepta sa se puna sub semnul intrebarii independenta Justitiei. Nu putem permite nesanctionarea coruptiei.- Actiunile guvernului roman nu sunt acceptabile. Sa nu uitam ca UE e un proiect de cetatenie bazat pe statul de drept.- A luat cuvantul. Ii informeaza pe europarlamentari ca ministrul Tudorel Toader este membru al Comisiei de la Venetia.Diaconu reia discursul colegilor despre interceptari ilegale si spune ca acestea sunt problemele statului de drept din Romania.- Ar fi fost bine ca ministrul Justitiei sa poata raspunde in detaliu, dar sunt de acord cu regulile stabilite.- Trebuie sa intelegem care sunt problemele nerezolvate.- Romania a dat dovada de dorinta de a avea un dialog institutional viabil.- Europarlamentarul irlandez Sean Kelly spune ca penalizand un guvern sunt penalizati si cetatenii, dar ca trebuie sa fie sanctiuni daca exista derapaje.- A luat cuvantul. Incepe prin a spune ca Macovei minte. Ea a dat asigurari ca Romania are toate mecanismele ca sa nu deraieze de la statul de drept.- Vorbeste- Guvernul minte cu nerusinare cand spune ca aceste modificari transpun directive europene.- Ce vor sa faca prin modificarile Codurilor Penale? Va fi afectata si cooperarea judiciara pentru crime transfrontaliere. Romania va deveni paradisul infractionalitatii.I s-a taiat si Monicai Macovei microfonul.- Sio ataca pe comisarul european pe Justitie, Vera Jourova, ca intervine in procesul legislativ din Romania. El vorbeste de asa numitul binom SRI-DNA, dar e intrerupt.I se taie microfonul lui Bostinaru, care continua sa vocifereze. "Imi cer scuze, nu-mi place sa tai microfonul, dar sunt obligat, ca daca aveti un minut si vorbiti doua se dubleaza timpul. Fiecare sa aiba responsabilitatea sa respecte timpul acordat", ii transmite moderatorul dezbaterii.- Vorbeste. El explica faptul ca Viorica Dancila, care a fost europarlamentar pana acum cateva saptamani, stie foarte bine procedurile si daca voia sa dea un punct de vedere si nu sa faca un act de imagine, ar fi fost ea prezenta acolo, nu ministrul Justitiei., din partea verzilor, magistrat:- Dragi colegi, coruptia ucide!- Sa nu abandonam miile de romani care striga in strada ca s-au saturat!- Nu s-a vorbit la Bucuresti de Codurile Penale.- Discutam aici despre lucruri care nu s-au intamplat.- Ce-ati facut doamna comisar cand sute de oameni au fost abuziv arestati, cand cetateni au fost interceptati in afara legii? Ce ati facut cand state membre au dat mita in Romania?- Justitia se infaptuieste cu buna credinta, onestitate si nu dati dovada de astfel de valori.- Vorbeste- Am vazut ca Guvernul PSD incearca sa forteze legea in beneficiul sau.- Investitorii straini vor fi descurajati sa investeasca in aceasta tara si pe buna dreptate.- Vorbeste- Romania e una din cele mai tinere democratii si mai sunt multe de rezolvat.- Avem incredere in Romania ca va rezolva aceste probleme singura. Trebuie sa fim critici cand e nevoie de critica, dar sa nu se politizeze anumite fapte. Sa lasam spatiul dialogului.- Protestele din Romania sunt un semn de atitudine civica sanatoasa.- A luat cuvantul- Normele europene invocate de PSD nu spun ca un Guvern poate schimba legile pentru a fi scutit de ele.- Prima decizie a guvernului PSD a fost sa modifice legi pe care erau construite dosare ale liderilor PSD.- Vorbeste: Citeste din Constitutia Romaniei despre suveranitatea nationala., din partea Verzilor:- Coruptia e un flagel pe care nu l-am depasit. Fiecare stat membru are coruptie, dar ideea e sa o recunoastem si sa luptam cu ea. In Romania zeci de mii e oameni sunt pe strazi impotriva unei elite politice corupte. Dupa progrese mari, ce vedem acum sunt pasi inapoi.- Coruptia are efecte directe asupra cetatenilor din Romania: situatia din scoli, din spitale unde risti sa te imbolnavesti mai rau.- As vrea sa repet: romanii sunt europeni si au aceleasi drepturi. Nu putem accepta ca romanii sa nu aiba acces la drepturi fundamentale. Trebuie sa aiba un guvern caruia sa-i pese de aceste principii.invita autoritatile de la Bucuresti sa consulte Comisia de la Venetia.- Doamna comisar Jourova, nu se poate sa veniti aici sa dati lectii. Romania e o tara democrata. Ministrul Justitiei ar fi trebuit lasat sa vorbeasca.- A luat cuvantul- Stiu ca unii vor clama ca PE si CE nu trebuie sa interfereze. E doar o justificare pe care o utilizeaza politicienii fara scrupule. Insa ei gresesc, UE nu poate sa inchida ochii. Romanii nu sunt cetateni de rangul 2.- M-am intalnit cu cativa dintre romanii care militeaza pe strazi - profesori, pensionari, studenti. Ei nu sunt politicieni, sunt cetateni care vor o tara in care e respectat statul de drept.- Daca ai castigat niste alegeri nu inseamna ca poti dezbina o tara cum vrei tu.- Va multumesc, celor de acolo, din strada!- A luat cuvantul"- Discutiile din Romania despre Legile Justitiei au dus la ingrijorari in Romania, in Uniunea Europeana, dar si dincolo de granitele Uniunii.- Comisia nu a ascuns faptul ca impartaseste ingrijorarile romanilor care au iesit in strada".- Intrebarea pe care noi o adresam autoritatilor romane: procesul tine cont de independenta justitiei, o respecta? Din pacate vedem in continuare ca exista critici si asta ne face sa nu avem incredere in procesul in curs.- Pe 21 decembrie Parlamentul a adoptat in procedura de urgenta legile. Ele au fost respinse de CCR, mai sunt proceduri in curs dar deja unele prevederi au fost declarate neconstitutionale.- Acestea sunt chestiuni care trebuie analizate cu grija si aici trebuie respectate standardele europene.- E un moment crucial, primele legi s-au intors deja in Parlament. Asta ar trebui folosit ca o oportunitate de a crea un dialog deschis si franc intre partile implicate.- Presedintele Romaniei are un rol cheie si stiu ca el ia aceasta problema foarte in serios. Comisia e gata sa-si continue dialogul cu autoritatile romane. Vom analiza profund amendamentele finale care vor fi aduse Legilor Justitiei, Codurilor Penale, dar si legilor din domeniul anticoruptiei.- Comisia va face o analiza la rece.- Romania si romanii au trecut printr-un maraton si destinatia se vede la orizont.- Viteza cu care va ajunge Romania la linia de sosire depinde de Romania, dar Comisia este aici pentru a o ajuta.- Moderatorul dezbaterii ii raspunde lui Nica: "Am trimis o invitatie premierului Romaniei, care din motive obiective nu a putut fi aici, nu putem schimba regulile".- Incepe dezbaterea. PSD cere sa poata sa vorbeasca si Toader, ca reprezentant al autoritatilor romane. O slaba tentativa de aplauze din partea colegilor.- Ministrul PSD delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, fost europarlamentar, e prezent si el la Strasbourg. Intr-o interventie pentru Antena3, Negrescu a spus ca in aceste zile atat el cat si Tudorel Toader au discutat cu oficiali europeni si au remarcat ca au fost expusi la "o intoxicare"."Au fost dezinformari, au fost intrebari despre lucruri care nu exista, le-au preluat din emailuri pe care le-au primit. Si am raspuns la toate aceste lucruri. Exista foarte multa intoxicare care nu corespunde cu realitatea", a sustinut Negrescu.- Iata lista europarlamentarilor romani care vor lua cuvantul in cadrul dezbaterii: Monica Macovei (europarlamentar independent, M10), Laurentiu Rebega (europarlamentar independent, Forta Nationala), Traian Ungureanu (PNL), Norica Nicolai (ALDE), Marian Jean Marinescu (PNL), Victor Bostinaru (PSD), Renate Weber (ALDE), Mircea Diaconu (PSD), Dan Nica (PSD), Daniel Buda (PNL), Cristian Preda (independent).- S-a prelungit putin dezbaterea privind reforma electorala in cadrul UE. Astfel, desi trebuia sa inceapa acum 10 minute, mai asteptam putin pentru dezbaterea situatiei justitiei din Romania.- Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan explica de ce Tudorel Toader nu va lua cuvantul in cadrul dezbaterii."Se apropie dezbaterea despre Romania in plenul Parlamentului European. Tudorel Toader e suparat ca nu va vorbi in aceasta dezbatere. Domnule Toader, Europa functioneaza pe baza de reguli, iar regula este ca astazi europarlamentarii dezbat cu Comisia Europeana si Consiliul. Iar pentru Consiliu vorbeste presedintia bulgara a Consiliului. Presedintia vorbeste mereu in numele tuturor statelor membre", a scris Siegfried Muresan pe Facebook.- Inainte de dezbatere, Dan Nica, liderul europarlamentarilor PSD din cadrul grupului socialistilor europeni, a trimis tuturor europarlamentarilor un email in care a atasat ceea ce numeste o analiza a sistemului judiciar din Romania din perioada 2005-2017. In realitate, este vorba despre un material publicat de luju.ro si tradus in germana si engleza despre "binomul SRI-DNA".Articolul, publicat pe 9 noiembrie anul trecut, are titlul "Analiza Lumea Justitiei privind activitatea subversiva din Justitie si serviciile de informatii in scopul exercitarii puterii in stat de grupuri de interese politico-judiciare-economice in perioada 2005 - 2017. Lista actelor secrete care a subminat Romania cu arma catuselor. Raportul va fi trimis tuturor organismelor internationale, dezinformate sistematic, si care trebuie sa afle adevarul despre inJustitia din Romania (Raportul) ".- Sedinta este programata sa inceapa la ora 17:45, ora Romaniei, si va dura aproximativ o ora. Dezbaterea este intitulata "Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din Romania".