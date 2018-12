Liderul PSD Vaslui vrea gratiere "din umanism" si o "amnistie consistenta". Cati bani a primit judetul Vaslui de la Guvern

Ziare.

"O societate civilizata trebuie sa faca, din cand in cand, prin institutiile sale, gesturi de clementa pentru membrii sai care au gresit, au suportat o parte din pedeapsa, au constientizat aceasta greseala si in spiritul unui umanism care trebuie sa ne caracterizeze acei oameni trebuie sa beneficieze de intelegere. (...)E foarte inflamata atmosfera si e destul de complicat sa decelam din ce cauza persista in modul nostru de gandire o anumita conceptie barbara, dorinta aceasta permanenta de sange", a declarat Dumitru Buzatu pentru stiripesurse.ro Nu este prima oara cand Buzatu vorbeste de gratiere acordata pentru cei care si-au "constientizat greseala", in conditiile in care Liviu Dragnea, presedintele PSD, nu a facut niciodata acest lucru, sustinand ca a fost condamnat pe nedrept.Dumitru Buzatu a mai sustinut ca Guvernul si Ministerul Justitiei trebuie sa fie cele care sa ia o astfel de decizie, nu doar Comitetul Executiv al PSD."Ce ar putea face CEx-ul? Doar sa aprobe o propunere a cuiva, sau sa o respinga. Este nevoie sa se discute in institutiile specializate, acelea care pot exercita actul de gratie (...). In unele circumstante se poate si prin intermediul Parlamentului", a indicat Buzatu.Totodata, el a sustinut ca pana acum s-au facut "nenumarate abuzuri in justitie", fara sa argumenteze afirmatia. "De aceea, probabil ca pentru momentul acesta,", a subliniat liderul PSD Vaslui.Conducerea PSD se reuneste duminica, la Palatul Parlamentului, pe agenda urmand sa figureze inclusiv o decizie privind amnistia si gratierea, conform declaratiilor unor lideri de partid.In avans, vineri, in Monitorul Oficial a fost publicata hotararea de guvern prin care s-au distribut in judete bani din Fondul de Rezerva. Conform deputatului PNL Ionel Palar, judetul Vaslui a primit cei mai multi bani.Tot vineri, inainte de reuniunea conducerii PSD care precede o saptamana de foc (motiune de cenzura + posibile ordonante de urgenta privind Codurile penale si amnistia /gratierea), o delegatie a USR a discutat la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, carora li s-a cerut un armistitiu pe justitie timp de 6 luni, pe perioada presedintiei rotative a UE, timp in care sa nu se mai modifice nimic in legislatia aferenta.